Festival do Chocolate de Ribeirão Pires terá aulas gratuitas de dança

O Festival do Chocolate de Ribeirão Pires, que celebra 20 anos em 2025, terá aulas gratuitas de dança neste sábado (16) e domingo (17), na Vila do Doce. As atividades serão conduzidas por professores da Academia Evoque e incluem ritmos como Fitdance, Zumba e Flashback.

As ações seguem até 24 de agosto, com atividades também na Rua Felipe Sabbag, estimulando a prática de exercícios físicos e promovendo a integração entre moradores e visitantes.

LEIA TAMBÉM:

Festival do Chocolate terá programação infantil com Luna neste domingo (17)



O festival, que vai até 31 de agosto, conta com atrações em diversos pontos da cidade, como o Paço Municipal (Choco Paço), Vila do Doce, Memorial Santo Antônio, além das ruas Felipe Sabbag, Miguel Prisco, Stella Bruna Cecchi Nardelli e Avenida Fortuna.

A entrada é gratuita, com doação solidária opcional de 1 kg de alimento ou 1 kg de ração para animais. A programação completa pode ser consultada no site oficial: www.vemprochocolate.com.br.

Confira a programação:

Vila do Doce

Sábado (16) – Aula surpresa de Dança na Rua (Fitdance / Zumba)

Domingo (17) – 13h Fitdance | 14h Flashback | 16h Fitdance

Próximas atrações:

Vila do Doce - Sábado (23/08) – Aula Surpresa na Rua (Passinho, Zumba ou Ritmos)

Rua Felipe Sabbag - Domingo (24/08) – 14h Zumba | 15h Passinho TikTok | 16h Fitdance

LEIA MAIS:

Confira a programação do Festival do Chocolate para este domingo (10)