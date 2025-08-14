DGABC
Festival do Chocolate de Ribeirão Pires terá aulas gratuitas de dança

Atividades na Vila do Doce incluem Fitdance, Zumba e Flashback e fazem parte da programação dos 20 anos do evento

Do Diário do Grande ABC
14/08/2025 | 17:05
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Festival do Chocolate de Ribeirão Pires, que celebra 20 anos em 2025, terá aulas gratuitas de dança neste sábado (16) e domingo (17), na Vila do Doce. As atividades serão conduzidas por professores da Academia Evoque e incluem ritmos como Fitdance, Zumba e Flashback.

As ações seguem até 24 de agosto, com atividades também na Rua Felipe Sabbag, estimulando a prática de exercícios físicos e promovendo a integração entre moradores e visitantes.

O festival, que vai até 31 de agosto, conta com atrações em diversos pontos da cidade, como o Paço Municipal (Choco Paço), Vila do Doce, Memorial Santo Antônio, além das ruas Felipe Sabbag, Miguel Prisco, Stella Bruna Cecchi Nardelli e Avenida Fortuna.

A entrada é gratuita, com doação solidária opcional de 1 kg de alimento ou 1 kg de ração para animais. A programação completa pode ser consultada no site oficial: www.vemprochocolate.com.br.

Confira a programação:

Vila do Doce

Sábado (16) – Aula surpresa de Dança na Rua (Fitdance / Zumba)

Domingo (17) – 13h Fitdance | 14h Flashback | 16h Fitdance

Próximas atrações:

Vila do Doce - Sábado (23/08) – Aula Surpresa na Rua (Passinho, Zumba ou Ritmos)

Rua Felipe Sabbag - Domingo (24/08) – 14h Zumba | 15h Passinho TikTok | 16h Fitdance

