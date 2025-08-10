Confira a programação do Festival do Chocolate para este domingo (10)

O terceiro dia do Festival do Chocolate, em Ribeirão Pires, traz uma extensa programação. O evento começou logo cedo, às 7h, com a tradicional Choco Run, que levou 1.100 participantes pelas ruas da Estância. Ao longo deste Dia dos Pais, atrações como Mundo Bita, Rockixe, Grilos Reunion e apresentações de circo, música itinerante e flashback animarão a cidade até à noite.

A edição especial de 20 anos do festival levou no palco principal, no Choco Paço, o sábado (9) com dança, onde reuniu apresentações de dança de grupos como Studio Kika Bibiano e Dominium Studio de Dança. O grande momento da noite ficou por conta da banda Negritude Júnior, que embalou o público com sucessos do pagode nacional.

Já na sexta-feira (8), o som ficou por conta do grupo Blues Beatles, que apresentou releituras da clássica banda britânica dos anos 60. O evento teve ainda participação gastronômica recorde, com 73 espaços oferecendo alimentos, mais que o dobro das 30 barracas do antigo formato.

As comemorações ocorrem até 31 de agosto, com diversas atrações espalhadas pela cidade.

A entrada mantém o caráter solidário das outras edições. Embora não obrigatória, a doação de 1kg de alimento ou ração para pets é incentivada pela Prefeitura para fortalecer ações sociais do município.

Confira a programação deste domingo (10):

Paço Municipal

07h – ChocoRun

Palco Choco Paço

15h – Mundo Bita

17h – Grupo de Dança

20h – Geriatricus

Palco Memorial Santo Antônio

15h – Nandú

17h – Chico Macedo Grupo

19h – TuNormalis

Palco Vila do Doce

14h às 18h – Flash Back

18h – Rockixe

20h – Grilos Reunion

Atrações de Rua

14h – Intervenção Músical EMARP

15h – Palhaçaria ABC

15h – Circo Liporoni

15h – Bandinha

16h – Estátuas Vivas

17h – Liliam Jardim

17h – Doeji Volinista Itinerante

17h – Elias Saxofone Itinerante