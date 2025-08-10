Confira a programação do Festival do Chocolate para este domingo (10)

Evento começou pela manhã com a tradicional Choco Run; Mundo Bita, Rockixe e Grilos Reunion são algumas das atrações do dia
O terceiro dia do Festival do Chocolate, em Ribeirão Pires, traz uma extensa programação. O evento começou logo cedo, às 7h, com a tradicional Choco Run, que levou 1.100 participantes pelas ruas da Estância. Ao longo deste Dia dos Pais, atrações como Mundo Bita, Rockixe, Grilos Reunion e apresentações de circo, música itinerante e flashback animarão a cidade até à noite.
A edição especial de 20 anos do festival levou no palco principal, no Choco Paço, o sábado (9) com dança, onde reuniu apresentações de dança de grupos como Studio Kika Bibiano e Dominium Studio de Dança. O grande momento da noite ficou por conta da banda Negritude Júnior, que embalou o público com sucessos do pagode nacional.
Já na sexta-feira (8), o som ficou por conta do grupo Blues Beatles, que apresentou releituras da clássica banda britânica dos anos 60. O evento teve ainda participação gastronômica recorde, com 73 espaços oferecendo alimentos, mais que o dobro das 30 barracas do antigo formato.
As comemorações ocorrem até 31 de agosto, com diversas atrações espalhadas pela cidade.
A entrada mantém o caráter solidário das outras edições. Embora não obrigatória, a doação de 1kg de alimento ou ração para pets é incentivada pela Prefeitura para fortalecer ações sociais do município.
Confira a programação deste domingo (10):
Paço Municipal
07h – ChocoRun
Palco Choco Paço
15h – Mundo Bita
17h – Grupo de Dança
20h – Geriatricus
Palco Memorial Santo Antônio
15h – Nandú
17h – Chico Macedo Grupo
19h – TuNormalis
Palco Vila do Doce
14h às 18h – Flash Back
18h – Rockixe
20h – Grilos Reunion
Atrações de Rua
14h – Intervenção Músical EMARP
15h – Palhaçaria ABC
15h – Circo Liporoni
15h – Bandinha
16h – Estátuas Vivas
17h – Liliam Jardim
17h – Doeji Volinista Itinerante
17h – Elias Saxofone Itinerante
