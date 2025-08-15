Veja horóscopo desta sexta-feira (15) para signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você nesta sexta-feira (15)? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Sextou com sorte e prosperidade! A Lua sinaliza positividade nas finanças, trabalho e vida familiar. Talvez um dinheiro esperado entre agora. Tem planos de negócios domésticos? É hora de decolar! No amor, confie e invista em sua paixão. Vai valer a pena!

Cor: ROSA

Palpite: 56, 45, 11

Hoje seus talentos brilharão, tornando-se perfeitos para conquistas profissionais! Com uma comunicação cativante, você estará pronto para arrasar em todos os contatos. Aproveite esse dia super positivo para correr atrás de seus interesses. Seu charme será um grande aliado para se aproximar do crush e revelar sentimentos. Sextou com boas energias!

Cor: PRETO

Palpite: 36, 54, 56

Sua intuição vai te guiar para tomar as melhores decisões e brilhar em atividades individuais no trabalho. Grandes conquistas financeiras estão a caminho. Mesmo com assuntos afetivos em segundo plano, a estabilidade no amor é certa.

Cor: SALMÃO

Palpite: 25, 10, 19

Com sorte e proteção astral, você vai atrair novas amizades e oportunidades. Na carreira, prepare-se para se destacar, especialmente em atividades em grupo. E o melhor: os sonhos de amor podem se tornar realidade.

Cor: VERMELHO

Palpite: 21, 10, 55