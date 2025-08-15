Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta sexta-feira (15)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo nesta sexta-feira (15) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Sextou com energias positivas para seus objetivos de carreira! Mantenha o foco, seja discreto com seus planos e colherá os frutos de sua dedicação. No amor, você pode atrair alguém especial.

Cor: AMARELO

Palpite: 46, 01, 03

O céu promete impulso para você consolidar projetos e realizar sonhos. Boas novidades, apoio de amigos e a oportunidade para mudanças estão no seu horizonte. Valorize sua imagem, pois hoje você pode conquistar o crush dos sonhos!

Cor: AZUL-ESVERDEADO

Palpite: 05, 22, 14

Hoje, foco total em suas ambições profissionais e financeiras, garanta seu progresso! Aproveite as melhores oportunidades, agindo com paciência e determinação. Seu trabalho árduo trará lucros e reconhecimento. E no amor? A paixão está no ar, prepare-se para momentos intensos!

Cor: VIOLETA

Palpite: 45, 27, 09

A sorte está lançada, Escorpião! Dia positivo para a vida pessoal, profissional e amorosa! Colabore no trabalho e explore novos talentos, isso pode abrir seus horizontes. Oportunidades de ganhar dinheiro à vista mais tarde. A paixão está protegida e firme, aproveite!

Cor: BRANCO

Palpite: 23, 44, 14