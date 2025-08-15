Signos: veja horóscopo desta sexta-feira (15) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

João Bidu detalha como será o dia para estes signos
O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo nesta sexta-feira (15) e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.
Sexta-feira promissora, Sagitário! As estrelas impulsionam seus interesses e fortalecem sua vitalidade. Dedicação no trabalho será recompensada e bons negócios se apresentam. No amor, prepare-se para surpresas magnéticas e recíprocas. Hoje é dia de prosperar e lucrar!
Cor: AZUL
Palpite: 36, 12, 30
Hoje promete muito amor! O clima perfeito te favorece na conquista de um amor especial. Sua criatividade e parcerias de trabalho brilham. Renda extra e sorte estão no ar, seus jogos e apostas podem ser bem-sucedidos. Dia repleto de positividade!
Cor: BRANCO
Palpite: 18, 54, 36
Enfrente as demandas do dia com otimismo! Foque, organize e peça ajuda se necessário. Resoluções eficazes para questões relacionadas a finanças e despesas estão a caminho. Curta momentos íntimos com seu amado para um final perfeito do dia.
Cor: AMARELO
Palpite: 12, 30, 48
Nesta sexta, seu charme e habilidade de comunicação te destacam! Aproveite para expandir contatos e prosperar financeiramente. O dia é perfeito para negociações e relacionamentos de trabalho. Na paixão, Júpiter e Vênus fortalecem seu encanto. Sucesso garantido no amor!
Cor: PRATA
Palpite: 47, 20, 11
