Nadadora de São Caetano é ouro nos 200m Borboleta do Pan-Americano Júnior

O esporte de São Caetano conquistou mais uma medalha de ouro. Desta vez, foi com a nadadora Ana Julia Aguiar Amaral, 16 anos, da Associação Esportiva São Caetano, nos 200m borboleta, durante os Jogos Pan-Americanos Júnior, em Assunção, no Paraguai.

Ana Julia, que disputa a competição pela primeira vez e já é medalhista de ouro, classificou para a prova final (passam apenas os oito melhores classificados nas eliminatórias) com o terceiro melhor tempo. Na decisão, Ana fez valer sua técnica para conquistar o ouro, fato que lhe garantiu presença nos Jogos Pan-Americanos de 2027. Além do ouro nos 200m Borboleta, Ana Julia também foi ouro nas eliminatórias do Revezamento 4x100m livres.

“O objetivo do Pan Júnior foi traçado e alcançado. Agora, pensando no Mundial Júnior, o trabalho será redobrado visando mais resultados importantes, principalmente pela oportunidade de nadar as três provas do nado Borboleta (50m, 100m e 200m)”, ressaltou o professor da Associação Esportiva São Caetano, Alexandre Indiani.

PAN-AMERICANO JÚNIOR

A competição, disputada por atletas de até 23 anos, teve início dia 9 e vai até o dia 23 de agosto, com a participação de mais de 4 mil atletas de 41 países, sendo que o Brasil levou uma delegação de 369 atletas, que disputam 39 das 41 modalidades.

O Brasil defende o título dos Jogos Pan-Americanos Júnior. Em Cali 2021, na Colômbia, a delegação brasileira conquistou 164 medalhas no total, sendo 59 de ouro, 49 de prata e 56 de bronze.

Agora, Ana Julia embarca para a Romênia, onde disputará de 19 a 24 de agosto o Campeonato Mundial Júnior de Natação, mais conhecido como Otopeni. A nadadora de São Caetano será a única atleta feminina do Brasil na competição.

LEIA MAIS: