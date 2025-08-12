Copa do Brasil: veja os confrontos das quartas de final

Atualizada às 11h5

A CBF (Conferederação Brasileira de Futebol) sorteou nesta terça-feira (12) os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Oito times classificados agora sabem quem vão enfrentar na próxima etapa do campeonato.



No sorteio, foram definidos dois clássicos para a disputa. Um deles, do Rio de Janeiro, entre Vasco e Botafogo. Já o outro, em Minas Gerais, entre Cruzeiro e Atlético MG. O Corinthians vai enfrentar o Athletico-PR, enquanto o Fluminense encara o Bahia.

Confira os confrontos sorteados (times à esquerda decidem em casa):

- Cruzeiro x Atlético-MG

- Corinthians x Athletico-PR

- Botafogo x Vasco

- Fluminense x Bahia