A reinvenção da hotelaria no Litoral de São Paulo

À beira-mar da Praia da Enseada, no Guarujá, o Casa Grande Hotel Resort & SPA se reinventa sem perder a essência. Em um momento de retomada e redescoberta do turismo nacional, o empreendimento símbolo do Litoral de São Paulo finalizou em fevereiro um ambicioso projeto de retrofit iniciado em 2022, ano em que celebrou seus 50 anos de história. Foram investidos R$ 18 milhões em uma modernização que respeita o estilo colonial que caracteriza o resort desde a sua fundação, nos anos 1970.



Primeiro hotel cinco estrelas do Brasil reconhecido pela Embratur, o Casa Grande Hotel está a pouco mais de 1h do Grande ABC e tem sido protagonista em uma transformação da hotelaria de alto padrão no Litoral. A reestruturação contou com novas áreas, como o restaurante japonês Sushi – premiado com o Traveller’s Choice – e um robusto complexo infantil de 5.800 m² com o novo Parque da Criança. Ao mesmo tempo, espaços tradicionais como o Salão Nobre, recepção, deck da piscina e o restaurante Atlântico foram revitalizados para oferecer mais conforto e sofisticação.

“Tradição não pode ser sinônimo de estagnação”, resume o diretor geral do hotel, Lourival de Pieri, ao Diário. Com mais de três décadas à frente da gestão hotel, o executivo tem acompanhado de perto a evolução da hotelaria de luxo no Brasil e sabe que inovação é a palavra-chave para manter o hotel entre os principais destinos do Litoral. “Foi um grande desafio logístico, mas conseguimos manter o funcionamento enquanto modernizávamos a estrutura. Nosso foco sempre foi garantir a melhor experiência para quem está conosco, seja para passar férias, relaxar por um dia ou celebrar uma ocasião especial”, afirma.

Retrofit

O retrofit envolveu também uma série de reformas estruturais e atualizações tecnológicas. De acordo com Lourival, a intervenção foi pensada para respeitar o funcionamento contínuo do resort, sem comprometer a experiência dos hóspedes. “É um hotel de grande porte, de frente para o mar, exposto diariamente à maresia, com ocupação alta o ano inteiro. Manutenção aqui é uma necessidade permanente. O retrofit vem como uma resposta a isso, modernizando os espaços sem perder o charme que sempre caracterizou o hotel”, explica o diretor.



As melhorias incluem a renovação de apartamentos e suítes, atualização dos sistemas de climatização e automação, além da modernização de áreas comuns. O objetivo, segundo Lourival, é ampliar o conforto, a eficiência energética e o isolamento acústico, garantindo mais bem-estar ao hóspede em todos os momentos da estadia.



Gastronomia

A gastronomia é um dos grandes destaques do Casa Grande Hotel, que agora conta com uma variedade de restaurantes com propostas distintas, todas com atenção especial à qualidade, ingredientes locais e sustentabilidade. Como dito anteriormente, o destaque da repaginação é o restaurante japonês Sushi, inaugurado em dezembro de 2022 e premiado com o Traveller''s Choice. Assim como todas as outras opções gastronômicas, ele é aberto ao público externo. O funcionamento é de terça a domingo, das 18h à meia-noite, oferecendo pratos elaborados e frescos, preparados na hora pelo chef.



Outra opção é o Thai Restaurante, especializado na culinária tailandesa e localizado à beira da praia. Com um novo chef à frente, ampliou sua carta de vinhos para harmonizar com os sabores intensos e aromáticos dos pratos, funcionando às quintas e sábados, das 19h à meia-noite.



O Vila Rica, conhecido por sua culinária italiana, mantém seu charme e tradição. Até setembro, está promovendo um festival de fondue, perfeito para os dias frios e para quem busca uma experiência romântica. O festival acontece às sextas e sábados, das 19h à meia-noite, com opções como fondue de camarão e palmito, chinoise de carne e fondue de queijo (a partir de R$165), além das versões doces com chocolate, Nutella, doce de leite e goiabada (cada uma por R$96).



Para os amantes de frutos do mar, o Atlântico Frutos do Mar é referência e recebeu o Travellers Choice em 2023. Com um cardápio focado em ingredientes frescos e sazonais, oferece também a tradicional feijoada aos sábados. O restaurante funciona diariamente das 12h às 16h e das 19h à meia-noite, com uma variedade de sobremesas deliciosas, como brigadeiro, quindim, pudim, mousse de chocolate diet e outras.



No clima mais descontraído, o Colinal Café traz um menu leve, com lanches, massas finas e sobremesas, aberto todos os dias das 10h à meia-noite.



Para uma experiência gastronômica com vista para o mar, o Casa Grande I e II oferece cozinha contemporânea em ambiente elegante, funcionando no café da manhã (7h às 10h), almoço (12h às 15h) e jantar (19h às 23h).



A reportagem do Diário teve a oportunidade de desfrutar de três destaques da casa: o refinado restaurante Sushi, o charmoso festival de fondue do Vila Rica e o premiado Atlântico Frutos do Mar. A experiência gastronômica foi marcada por sabores apurados, apresentações cuidadosas e um equilíbrio perfeito entre tradição e inovação — em suma, uma verdadeira celebração à alta culinária que reforça o prestígio do Casa Grande Hotel.

Como ressalta Lourival, responsável pela área, “comida boa faz parte da experiência completa que o hóspede busca". "Por isso, nossos restaurantes investem em alta gastronomia, ingredientes locais e sustentabilidade para encantar todos os paladares”, destaca.

Espaço infantil

Outro destaque do novo momento do Casa Grande é a reestruturação do espaço voltado para os pequenos. A Casa da Criança, área dedicada ao público infantil, ganhou um novo layout, com novos brinquedos, monitores e programação diária voltada ao desenvolvimento criativo das crianças. “Estamos lidando com um novo perfil de famílias, que viajam com filhos pequenos, mas buscam momentos de descanso com tranquilidade. Reforçamos a segurança do espaço e investimos em uma recreação educativa, com atividades lúdicas, oficinas temáticas e integração com a natureza”, explica Lourival.



O espaço tem 5.800 m² com arvorismo, laser tag, mini pista de corrida, mini golf e área indoor com infláveis. A proposta transformou o hotel em um destino completo para famílias — mesmo para quem deseja apenas um dia de lazer.

Anos Dourados

Pensando também em todas as idades, o Casa Grande Hotel criou o programa Anos Dourados, pensado especialmente para o público da terceira idade que busca uma experiência completa de lazer, conforto e cuidado. Voltado para pessoas a partir dos 50, o programa oferece atividades como aulas de yoga, jogos de baralho, bingo e beach tennis, além do Family Plan, com descontos especiais para famílias que desejam aproveitar momentos juntos no resort.



Um diferencial importante é o serviço de transfer exclusivo: moradores do Grande ABC podem contar com carro e motorista credenciado para buscar os participantes em casa, garantindo conforto e segurança no trajeto até o hotel. O diretor do Casa Grande, Lourival, destaca a importância de atender esse público ativo e moderno: “O que a gente pega? Os 50+ que hoje em dia são pessoas ativas. O mundo mudou. Eles querem brincar com os filhos, com os netos.”



Ele reforça o caráter acolhedor e inclusivo do programa: “E a cereja do bolo é o serviço de transporte: a família pode agendar para que o hotel busque a pessoa em casa, seja em Santo André, São Bernardo ou São Caetano, com motorista próprio, não um aplicativo. Isso facilita muito, pois muitas vezes os filhos não têm tempo para levar os pais ou avós até aqui.”



Lourival ressalta que o programa visa oferecer opções para todas as idades, proporcionando atividades para crianças, famílias e, especialmente, para a terceira idade, que está cada vez mais jovem e participativa: “É um programa que vai ao encontro do que essas pessoas querem hoje — lazer, convivência e segurança em um ambiente acolhedor.”

SPA e bem-estar

Em sintonia com as tendências globais de turismo de bem-estar, o SPA Casa Grande reforça sua atuação como um espaço de relaxamento e autocuidado. Com terapias exclusivas, massagens terapêuticas, sauna, jacuzzi e um menu especial de experiências sensoriais, o espaço é procurado por hóspedes que desejam não apenas descansar, mas se reconectar. “O hóspede de hoje quer cuidar do corpo, mas também da mente. Criamos experiências que vão além do luxo tradicional, focadas em saúde integral”, comenta o diretor.

O SPA oferece uma ampla gama de atividades com preços entre R$ 300, como a drenagem linfática, a até R$ 1.630 com um pacote completo desintoxicante.

O ambiente geralmente é procurado pelos hóspedes após o dia de praia para relaxar nas piscinas aquecidas, jacuzzi e até nas saunas. Nos dias de inverno, por exemplo, é uma das melhores áreas do hotel.

Centro de Convenções e eventos corporativos

Em meio ao crescimento do turismo corporativo no Litoral, o Casa Grande também passou a investir em sua estrutura de eventos para o turismo de negócios com estrutura versátil e uma localização estratégica. O Centro de Convenções, com capacidade para até 1.500 pessoas, foi modernizado e agora conta com tecnologia de ponta em iluminação, sonorização e conectividade, podendo receber desde congressos e workshops até grandes celebrações sociais.



Segundo Lourival, a localização do hotel — a menos de duas horas da Capital — é um diferencial estratégico. “Queremos ser a escolha natural de empresas que buscam um ambiente sofisticado e funcional para seus eventos. Unimos infraestrutura de ponta com a beleza e tranquilidade do litoral”, afirma.

Constante transformação

Para Lourival de Pieri, o retrofit e a expansão dos serviços são um reflexo do compromisso do Casa Grande Hotel Resort & SPA com a excelência. Mesmo após mais de meio século de história, o resort segue se adaptando às exigências do mercado, com foco em inovação, sustentabilidade e hospitalidade de alto padrão.



“Temos orgulho da nossa história, mas entendemos que o setor está em transformação constante. Investimos para continuar sendo referência, sempre com o cuidado de manter a essência do nosso serviço: acolhimento, sofisticação e respeito à experiência do hóspede”, conclui.



Com a modernização em fase final, o Casa Grande Hotel se reafirma como um dos principais destinos do turismo de luxo no Brasil — um espaço onde o passado e o futuro da hotelaria se encontram à beira-mar.