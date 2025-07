Guarujá no inverno: hotel, mar e paz a 1h do Grande ABC pode ser boa ideia

Enquanto muita gente torce o nariz para o Litoral durante o inverno, moradores do Grande ABC podem aproveitar a época para fazer exatamente o contrário: arrumar as malas e descer a serra. A pouco mais de uma hora da região, o destino se revela uma ótima opção para quem quer fugir de trânsito, encontrar praias vazias e curtir dias de sol — sim, ele aparece por lá mesmo fora do verão.



A convite do hotel Doral Guarujá, localizado na Praia da Enseada, o Diário passou um fim de semana por lá e descobriu que, mesmo no friozinho, é possível relaxar, se divertir e, de quebra, economizar.

Um mar de possibilidades

Com estrutura voltada para toda a família, o Doral oferece uma programação completa para quem quer descansar ou se movimentar. No quarto em que ficamos, a vista para o mar já era, por si só, um convite ao sossego. Durante o dia, a temperatura chegou a agradáveis 23?°C, ideal para quem curte um banho de sol e não abre mão de dar um mergulho — ainda que a água esteja gelada. Para os mais corajosos, o mar vira um convite. Já os que preferem temperaturas mais amenas podem curtir a piscina climatizada do hotel, que oferece atendimento direto na espreguiçadeira.



E por falar em comodidade, há diversas opções de comidas e bebidas disponíveis, com porções que variam entre R$ 33 e R$ 155, além de pizzas, sanduíches e drinks servidos no próprio espaço da piscina.



Parceria na areia

Para quem quer curtir a praia com conforto, o hotel mantém parceria com o quiosque Sabores do Mar, localizado bem em frente e que também conta com um ótimo atendimento. Os hóspedes contam com cadeiras, guarda-sol e até desconto especial no consumo. É só atravessar a rua e aproveitar a estrutura de frente para o mar.



Relaxamento e lazer

Entre os diferenciais do Doral Guarujá está também o SPA, com opções de massagens e uma hidro com água quentinha e espumas — um mimo extra para quem busca relaxamento. O hotel também oferece bicicletas gratuitas para quem quiser explorar a orla com mais liberdade: basta preencher um formulário e sair pedalando.



Café da manhã dos sonhos

A experiência matinal no hotel é um show à parte. O café da manhã conta com grande variedade de itens — doces, salgados, frutas e até estação com preparo na hora, como a tradicional tapioca feita sob medida para cada hóspede.



Mais praticidade

O hotel ainda dispõe de estacionamento interno, com valor de R$ 50 por dia, além de taxa de serviço para os manobristas. Um detalhe importante para quem preza por segurança e quer deixar o carro bem guardado enquanto relaxa.



Vale à pena?

A resposta é sim. O Litoral em baixa temporada oferece tranquilidade, conforto e preços mais acessíveis. E, com dias ensolarados mesmo no inverno, fica fácil aproveitar a praia e tudo o que o Guarujá tem a oferecer. Para quem mora no Grande ABC, é só pegar a estrada e curtir um fim de semana revigorante — sem estresse, sem filas e com muito mais paz.