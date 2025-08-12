Veja horóscopo desta terça-feira (12) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Hoje, o universo favorece as suas ambições! Use seus talentos no trabalho, corra atrás dos seus sonhos e celebre suas vitórias. Você também vai atrair novos contatos e encantar seu crush. Só lembre de evitar conflitos amorosos no início da tarde. Vamos brilhar!

Cor: ROSA

Palpite: 61, 25, 16

Prepare-se para um dia de altos e baixos! Apesar de possíveis oscilações de humor, sua intuição está em alta, beneficiando as decisões financeiras e negócios. No amor, confie nos seus encantos, sua comunicação charmosa promete conquistas. Cuide-se e brilhe!

Cor: AZUL

Palpite: 57, 30, 39

Dia animado para perseguir seus sonhos e liderar projetos com a ajuda de aliados significativos. Finanças brilham sob a aliança de Vênus e Júpiter. Novos contatos trazem pessoas especiais. A paquera promete!

Cor: AMARELO

Palpite: 45, 27, 57

Você vai surpreender com sua energia hoje! Ouse no trabalho e alcance o progresso. Seu carisma vai brilhar, atraindo atenção em possíveis flertes ou rendendo ótimos momentos com o seu amor.

Cor: CINZA

Palpite: 04, 49, 22