Signos: veja horóscopo desta terça-feira (12) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Um período de sorte e conquistas em todas as áreas da vida se aproxima, graças à Lua. Seu talento será aplaudido, proporcionando triunfos e ganhos. Espere também brilhar no amor, seja encantando novos contatos ou seduzindo alguém especial. Levante as mãos ao céu e celebre as promessas positivas que estão por vir!

Cor: BRANCO

Palpite: 18, 27, 11

Hoje é dia de focar em finanças e família, planos sólidos para o futuro são incentivados. Seja corajoso e confiante, aproveite suas experiências para prosperar. No amor, emoções intensas vêm aí, arrisque na conquista, pois a estabilidade emocional te aguarda!

Cor: SALMÃO

Palpite: 36, 27, 19

Hoje a Lua potencializa sua criatividade e comunicação. Aproveite para colocar suas ideias em prática e criar projetos lucrativos! Cuidado com possíveis malentendidos na parte da tarde. Na vida amorosa, ótima sintonia promete um passo mais sério. Vamos lá, é sua vez de brilhar!

Cor: PINK

Palpite: 24, 32, 04

Sua Casa da Fortuna é ativada hoje, prometendo um período frutífero para aumentar seus lucros. Sua garra empreendedora está em alta, aproveite para buscar seus interesses materiais. Seja sábio nos gastos e evite riscos desnecessários. Em amor, é um dia perfeito para conquistas, aproveite!

Cor: BEGE

Palpite: 59, 44, 15