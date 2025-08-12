DGABC
Terça-Feira, 12 de Agosto de 2025

Horóscopo Titulo Horóscopo II

Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta terça-feira (12)

João Bidu detalha como será o dia para estes signos

João Bidu
12/08/2025 | 07:00
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC


O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Boas vibrações astrais prometem mudanças positivas em todos os setores da sua vida. Momento de prosperidade na carreira, descobertas de novos talentos e promessas positivas para o coração. 

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 36, 09, 20

Dia de energias positivas e ambição em alta! Vá atrás de seus interesses, as estrelas prometem recompensas ao seu esforço. Mas cuidado com os gastos excessivos. Nas amizades e relacionamentos, espere surpresas agradáveis e envolvimentos misteriosos. 

Cor: PRETO

Palpite: 54, 18, 27

Hoje seu charme inato brilha, facilitando relacionamentos e parcerias, seja no âmbito pessoal, profissional ou amoroso! Este é o dia perfeito para subir na carreira usando sua criatividade e talento. Mas atenção, pequenos atritos no romance podem surgir no pós-almoço. Fique calmo, tudo vai se resolver!

Cor: LILÁS

Palpite: 14, 22, 13

Prepare-se para transformar esforço em recompensas financeiras! Com energia e determinação no ápice, grandes conquistas no trabalho são previstas. Cuidado com estresse pós-almoço. No amor, o caminho está aberto para aproximar-se de uma possível alma gêmea ou harmonizar a união existente.

Cor: AMARELO

Palpite: 39, 28, 19


