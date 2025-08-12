Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta terça-feira (12)

João Bidu detalha como será o dia para estes signos
O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.
Boas vibrações astrais prometem mudanças positivas em todos os setores da sua vida. Momento de prosperidade na carreira, descobertas de novos talentos e promessas positivas para o coração.
Cor: AZUL-CLARO
Palpite: 36, 09, 20
Dia de energias positivas e ambição em alta! Vá atrás de seus interesses, as estrelas prometem recompensas ao seu esforço. Mas cuidado com os gastos excessivos. Nas amizades e relacionamentos, espere surpresas agradáveis e envolvimentos misteriosos.
Cor: PRETO
Palpite: 54, 18, 27
LEIA TAMBÉM:
Veja horóscopo desta terça-feira (12) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer
Signos: veja horóscopo desta terça-feira (12) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Hoje seu charme inato brilha, facilitando relacionamentos e parcerias, seja no âmbito pessoal, profissional ou amoroso! Este é o dia perfeito para subir na carreira usando sua criatividade e talento. Mas atenção, pequenos atritos no romance podem surgir no pós-almoço. Fique calmo, tudo vai se resolver!
Cor: LILÁS
Palpite: 14, 22, 13
Prepare-se para transformar esforço em recompensas financeiras! Com energia e determinação no ápice, grandes conquistas no trabalho são previstas. Cuidado com estresse pós-almoço. No amor, o caminho está aberto para aproximar-se de uma possível alma gêmea ou harmonizar a união existente.
Cor: AMARELO
Palpite: 39, 28, 19
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.