Dia dos Pais: prefeitos do Grande ABC celebram data com homenagens

Neste domingo (10), prefeitos das sete cidades do Grande ABC usaram as redes sociais para compartilhar homenagens e reflexões sobre o Dia dos Pais, mesclando lembranças pessoais, agradecimentos e mensagens à população.



Em Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB) destacou a importância de passar valores de geração em geração. “Privilégio é poder celebrar o Dia dos Pais ao lado do meu pai e também dos meus filhos… Parabéns a todos os papais andreenses que, todos os dias, deixam um pedacinho de si no futuro dos seus filhos”, escreveu.



Já o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), publicou uma mensagem curta e afetiva, acompanhada de foto com os filhos: “Orgulho maior da minha vida são vocês! Feliz Dia dos Pais!”.



Em São Caetano, Tite Campanella (PL) homenageou o pai, Anacleto Campanella, relembrando seu legado e influência na trajetória pessoal e política. “Ele não está mais entre nós, mas seu exemplo, sua sabedoria e seu amor por São Caetano permanecem vivos no meu coração”, disse. O prefeito também declarou gratidão por ser pai de três filhos.



O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), dedicou sua postagem ao pai, Mitsuie, e a todos os pais que moldam o futuro com “sabedoria e carinho”. Ele desejou um domingo “abençoado” e momentos de alegria em família.



Em Mauá, Marcelo Oliveira (PT) relembrou o pai e exaltou o papel de ser pai de três filhas. “Foi com ele que aprendi valores como honestidade, respeito, trabalho e amor ao próximo”, afirmou.



O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), publicou uma foto ao lado do pai, sem texto adicional.



Por fim, Akira Auriani (PSB), de Rio Grande da Serra, valorizou os pais trabalhadores e batalhadores, destacando o exemplo de perseverança que recebeu do próprio pai. “Mesmo quando o caminho parecia impossível, você seguia, firme, porque queria me dar algo que o dinheiro não compra: educação, valores e caráter”, escreveu.