Festival do Chocolate de Ribeirão Pires começa ao som de Beatles

Ribeirão Pires iniciou nesta sexta-feira (8) a edição especial de 20 anos do Festival do Chocolate ao som do Blues Beatles, que apresentou releituras da clássica banda britânica dos anos 60. O evento teve ainda participação gastronômica recorde, com 73 espaços oferecendo alimentos, mais que o dobro das 30 barracas do antigo formato. As comemorações ocorrem até 31 de agosto, com diversas atrações espalhadas pela cidade.

Neste sábado (9) a festa começa 14h e terá 12 atrações. A principal delas é o show do grupo Negritude Júnior, às 20h, no Paço, que vai trazer sucessos de seus quase 40 anos de carreira como Cohab City e Tanajura. As atrações deste sábado incluem ainda apresentações de dança no Paço Municipal, das 14h às 16h. No Memorial Santo Antônio se apresentam Alessandro Ferraz (15h), Edu Moreno (17h) e Samuel Pompeo Quinteto (19h). O Palco Vila do Doce recebe Kleberson Sobral (14h), Adenildo do Acordeão (16h) e Leon Felix (18h). Às 20h, Fabinho Zabumbão faz um tributo a Luiz Gonzaga. Nas ruas, o público contará com estátuas vivas, às 16h, e, às 17h, com apresentação de Doeji Violinista Itinerante e Luiz Fernando Acordeon.

O evento traz, durante todo o mês, 123 comércios gastronômicos, geral e de artesanato. Entre os pratos mais diferenciados estão pudim de cambuci com chocolate, costelinha suína com molho de chocolate e também o torresmo de rolo com chocolate de pimenta, idealizado por Denis Rene, dono do restaurante Rei do Sabor, na Vila do Doce.

ESTREIA

O prefeito Guto Volpi (PL) destacou que a festa gastronômica tomou as ruas de Ribeirão Pires já neste primeiro dia de comemoração. “O comércio, que nunca havia participado do festival, agora ganha uma excelente vitrine. O setor respondeu de forma muito positiva à vinda do festival para o Centro da cidade. E é um festival eclético pensado para todas as idades”, disse.

Além do show Blues Beatles, a estreia do festival contou com apresentação de Karine Calvo, que animou o Palco Vila do Doce com músicas sertanejas, enquanto o Grupo Revivendo levou samba ao Centro da cidade. As atrações itinerantes também chamaram atenção com apresentações de violinista, saxofonista e a presença das estátuas vivas.

“Adoramos o novo formato porque ficou melhor para passear com a família, com menos ‘muvuca’. Hoje estamos passeando e olhando a decoração e, no domingo, pretendemos aproveitar melhor com as crianças”, contou Jaqueline Arruda Baroni, moradora de Mauá, que estava acompanhada do marido, Jeferson Baroni, da avó Risonelde Arruda e dos filhos, Miguel e Gael.