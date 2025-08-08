Comece o Dia dos Pais com saúde e sabor: ideias práticas para um café da manhã especial

O Dia dos Pais é uma oportunidade para desacelerar a rotina e valorizar o que realmente importa: o tempo juntos. E nada melhor do que começar a data com um café da manhã preparado em família, cheio de sabor e carinho. Mais do que uma refeição, esse momento pode ser uma forma de demonstrar cuidado e incentivar hábitos saudáveis que acompanhem pais e filhos ao longo da vida.

A primeira refeição do dia pode e deve unir saúde e prazer, com combinações que garantam energia e disposição sem pesar no organismo. “Frutas frescas, ovos, pães integrais e iogurte natural ou kefir são boas pedidas para garantir energia sem sobrecarregar o organismo. Também vale apostar em smoothies de frutas com sementes e até uma tapioca com recheio leve. São opções que nutrem sem pesar”, orienta Beatriz Assoni, coordenadora de nutrição da Clínica Seven.

Preparações simples como panquecas de banana com aveia, omeletes de forno com legumes e torradas com pasta de abacate são alternativas que agradam a diferentes paladares, deixando a refeição mais leve e nutritiva, algumas substituições fazem toda a diferença no equilíbrio do prato. No lugar de embutidos como presunto e mortadela, a sugestão é apostar em proteínas magras, como ovos, patês naturais ou abacate temperado.

Já os pães brancos podem ser trocados por versões integrais ou de fermentação natural, que oferecem mais fibras e promovem saciedade. O açúcar refinado pode dar lugar a frutas maduras, como banana ou tâmaras, e especiarias como a canela, que adoçam de forma natural. No lugar da margarina, pastas de oleaginosas, como amendoim ou castanhas, ou mesmo o azeite, são opções mais saudáveis.

Para quem pratica atividade física, a especialista reforça a importância de ajustar a refeição às necessidades do corpo. “Antes do treino, vale optar por alimentos leves e energéticos, como banana com aveia ou pão integral com ovo, no pós-treino, a recomendação é combinar proteínas e carboidratos para uma recuperação eficiente, com sugestões como ovos, frutas, iogurte natural ou smoothies com proteína. O mais importante é que esse momento vá além da nutrição, sendo uma oportunidade de partilha, cuidado e conexão entre pais e filhos”, finaliza a nutricionista.

Um prato colorido, com frutas cortadas com carinho, texturas variadas e alimentos feitos em casa com afeto ajudam a tornar o momento mais prazeroso. Mais do que os ingredientes, o cuidado no preparo e a apresentação tornam a refeição única.

Como inspiração prática, a coordenadora de nutrição da Clínica Seven sugere receitas simples e que agradam a diferentes paladares:

Mini Bolo de Caneca Saudável (1 min no micro-ondas)

1 banana amassada

1 ovo

1 colher de aveia

Cacau em pó a gosto



Modo de preparo: Misture tudo na caneca e leve ao micro por 1 minuto.

Omelete de forno (assadeira ou forminha de cupcake)

Ovo batido com legumes picados, orégano, queijo branco

Asse por 20 min em forno médio

Panqueca de Banana e Aveia

1 banana madura

1 ovo

2 colheres (sopa) de aveia

Canela a gosto

Modo de preparo: Misture tudo e grelhe em frigideira antiaderente. Sirva com mel e frutas.

Torrada com Pasta de Abacate

½ abacate amassado

Limão, azeite, sal e pimenta a gosto

Passe sobre torradas integrais e finalize com ovo cozido ou tomatinhos.

Parfait de Iogurte

Camadas de iogurte natural, granola caseira, frutas (morango, kiwi, banana).

Sirva em copos transparentes para um visual especial e por fim, adicione um fio de mel.

