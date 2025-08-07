Celebre o Dia dos Pais com um cardápio completo para reunir a família

O Dia dos Pais, é uma daquelas datas que merecem ser lembradas com presença, carinho e, claro, uma boa comida feita com muito amor. Mais do que presentes comprados, gestos simples, como reunir a família em volta da mesa e preparar um almoço delicioso, são os que criam lembranças verdadeiras. Pensando nisso, a Isabela, marca de massas e biscoitos, sugere um cardápio completo para tornar a ocasião ainda mais especial.

Para surpreender na data, a dica é apostar na Lasanha Parisiense, que combina molho branco cremoso, presunto, muçarela e ervilhas em camadas caprichadas. Um prato prático e delicioso que traz aquela sensação de comida caseira, perfeita para homenagear o pai.

E como toda celebração merece um doce para finalizar com chave de ouro, a sugestão de sobremesa fica por conta do Pavê de Chocolate Branco com Champanhe e Frutas Vermelhas. A receita equilibra o sabor marcante das frutas com a leveza do creme de chocolate branco e o toque especial do champanhe.

Neste Dia dos Pais, mais do que nunca, vale se dedicar a criar conexões reais, demonstrar afeto em forma de cuidado e aproveitar as delícias que a cozinha pode proporcionar. Confira abaixo o passo a passo das receitas!

Lasanha Parisiense

Ingredientes:

Molho

4 embalagens de molho branco pronto (800 ml)

1 ½ xícara (chá) de leite (300 ml)

Lasanha

1 embalagem de Lasanha Isabela (200 g)

1 xícara (chá) de ervilhas (120 g)

350 g de presunto fatiado

350 g de muçarela fatiada

3 colheres (sopa) de queijo parmesão, ralado fino

Modo de Preparo:

Molho

Em um refratário grande e alto, coloque o molho, misture o leite e leve ao micro-ondas, potência alta, por 3 minutos para aquecer bem. Reserve.

Lasanha

Em um refratário quadrado espalhe um pouco do molho. Acomode uma camada de massa, um pouco de molho por cima, um pouco de ervilha, fatias de presunto e muçarela. Cubra com mais molho e repita o processo com o restante da massa e recheio, sendo a última camada de molho. Polvilhe o parmesão, cubra com papel-manteiga e leve ao micro-ondas, potência alta, por 5 minutos. Deixe descansar por mais 5 minutos dentro do micro-ondas e sirva em seguida.

Dica: para a montagem, o molho deve estar bem quente. Caso perceba que durante o processo ele esfriou, aqueça-o novamente antes de continuar a montar a lasanha.

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 20 minutos

Tempo de forno: 5 minutos

Pavê de Chocolate Branco com Champanhe e Frutas Vermelhas

Ingredientes:

Creme de chocolate branco com champanhe

900 g de chocolate branco picado

2 embalagens de creme de leite (400 g)

½ xícara (chá) de champanhe ou espumante branco seco

Calda de frutas vermelhas

250 g de framboesa

200 g de amora

100 g de mirtillo (blueberry)

suco de 1 limão

½ xícara (chá) de açúcar

Montagem e decoração

3/4 embalagem de Biscoito Maizena Isabela (300 g)

250 ml de creme de leite fresco

2 colheres (sopa) de açúcar

100 g de chocolate branco ralado ou em raspas

Modo de Preparo:

Creme

Coloque o chocolate em um refratário, junte o creme de leite e leve ao micro-ondas, potência média, por 4 minutos, mexendo na metade do tempo. Retire do micro-ondas e, com uma espátula, mexa bem até obter um creme liso e homogêneo. Misture o champanhe, cubra com filme-plástico e leve à geladeira por 1 hora.

Calda

Em uma panela coloque a framboesa, a amora, o suco de limão e o açúcar. Leve ao fogo baixo e deixe ferver por 5 minutos, mexendo apenas para misturar. Aumente o fogo, acrescente os mirtillos e deixe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e deixe esfriar.

Monte o pavê

Em um refratário retangular grande, faça uma camada de biscoitos, espalhe sobre eles o creme de chocolate, outra camada de biscoitos, regue com a calda de frutas vermelhas, espalhe outra camada de creme de chocolate, biscoitos, regue mais uma vez com a calda de frutas vermelhas e cubra com o restante do creme de chocolate.

Na tigela da batedeira coloque o creme de leite com o açúcar e bata em velocidade alta até obter ponto de chantilly (picos firmes). Espalhe sobre o pavê, polvilhe o chocolate ralado e cubra com filme-plástico. Mantenha em geladeira até o momento de servir.

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: 40 minutos

