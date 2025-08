Almoço de Dia dos Pais: tudo na airfryer!

Cada pai é um, tem o esportista, o descolado, o clássico, o nerd e até o gourmet. Mesmo em meio a tantas diferenças, encontramos algo em comum: o apreço por uma comida bem feita! E que tal fazer tudo de um jeito simples, economizando até a louça? Neste Dia dos Pais, a proposta é surpreender com um almoço de domingo feito só na airfryer. Receitas práticas, rápidas e versáteis

Em vez de ficar na fila do restaurante, esse pode ser o momento de caprichar em uma refeição carinhosa que só um almoço feito em casa pode ter. Para Gisele Pavin, head de Nutrição, Saúde e Bem-Estar da Nestlé Brasil, o utensílio pode ser também um aliado da alimentação saudável: “A airfryer é uma ótima parceira para quem busca praticidade sem abrir mão de uma alimentação mais saudável. Como dispensa o uso de óleo nas preparações, conseguimos reduzir significativamente a quantidade de gordura das receitas, sem perder sabor e crocância”.

Arancini na Air Fryer

Ingredientes

1 xícara (chá) de risoto pronto e resfriado

8 cubinhos pequenos de queijo mussarela para rechear

1 ovo

Meia xícara (chá) de farinha de rosca

Modo de Preparo

1.Com auxílio das mãos úmidas, pegue porções do risoto gelado e enrole em formato de bolinhas. Em seguida, faça um furo no meio e recheie com um pedacinho de queijo muçarela.

2.Para empanar, passe o bolinho no ovo e, em seguida, na farinha de rosca.

3.Repita o processo para garantir uma casquinha bem crocante.

4.Leve os bolinhos para a Air Fryer pré aquecida à 180°C por cerca de 20 minutos, ou até eles ficarem dourados.

5.Sirva!

LEIA TAMBÉM

Moela com cerveja e chocolate? Prepare esta inusitada e deliciosa receita da chef vencedora do MasterChef Profissionais

Batata Recheada na Airfryer

Ingredientes

2 batatas grandes

2 colheres (sopa) de azeite

3 colheres (sopa) de Requeijão

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta do reino

Salsinha a gosto picada

100 g de bacon picadinho frito

Modo de Preparo

1.Separe as batatas, passe o azeite por toda a casca e coloque cada batata dentro de um papel alumínio. Feche bem e leve para assar na Air Fryer, pré-aquecida a 200°C, por cerca de 30 minutos.

2.Assim que assar, corte a superfície da batata, retire o centro da batata e coloque em um recipiente junto com o Requeijão, o sal, a pimenta e a salsinha. Misture bem até tudo se incorporar.

3.Com uma colher, recheie as batatas e finalize com o bacon. Se quiser, adicione mais um pouco de Requeijão. Volte para gratinar na Air Fryer por mais 5 minutos e sirva!

LEIA TAMBÉM

Strogonoff de Camarão é opção prática e saborosa para o Dia dos Pais

Fraldinha Assada na Airfryer

Ingredientes

1 peça de fraldinha (800g)

2 colheres (sopa) de azeite

1 sachê de Caldo Carne em pó

2 colheres (sopa) de salsinha picada

Modo de Preparo

1.Em um recipiente refratário tempere a carne, dos dois lados, com azeite e o sachê de Caldo de Carne.

2.Leve para assar na Air Fryer, pré-aquecida a 180°C, com a gordura virada para cima e deixe por cerca de 15 minutos ou até a carne estar no ponto da sua preferência.

3.Finalize com a salsinha e sirva acompanhada de batatas ou uma salada refrescante.

LEIA TAMBÉM

Pavê de sorvete, uma sobremesa irresistível para adoçar qualquer ocasião