Moela com cerveja e chocolate? Prepare esta inusitada e deliciosa receita da chef vencedora do MasterChef Profissionais

Ilhéus, no litoral sul-baiano, recebeu entre 17 e 20 de julho o Chocolat Festival Bahia 2025, considerado um dos maiores eventos de cacau e chocolate da América Latina. Nele, o público pôde assistir de perto às criações de chefs nacionalmente reconhecidos, como Bárbara Frazão, vencedora do MasterChef Profissionais 2023 e, segundo a revista Prazeres da Mesa, a Chef Revelação de 2024.

Babi, como também é carinhosamente conhecida, apresentou em primeira mão no festival a sua inédita "Moela Caipira com Cerveja e Chocolate". Agora, a chef de 33 anos, 13 deles na cozinha, compartilha com os leitores a receita deste prato. Confira abaixo e prepare esta inusitada delícia!

Moela caipira com cerveja e chocolate

Receita da Chef Bárbara Frazão

Ingredientes:

1kg de moela limpa

1 lata de 350ml de cerveja preta

1 colher de chá de alho em pó

1 colher de chá de cebola em pó

1 colher de sopa de extrato de tomate

20g chocolate 80%

2 dentes de alho

½ maço de cebolete

½ xícara de azeite extravirgem

Modo de preparo:

1.Limpar a moela.

Colocar a moela e todos os demais itens na panela de pressão (exceto o chocolate, as lâminas de alho, o azeite e a cebolete), deixando cozinhar por 15 minutos.

Abrir a panela e deixar o caldo reduzir.

Para finalizar, adicione o chocolate com o fogo desligado.

Frite as lâminas de alho e, em separado, misture azeite com cebolete.

No prato individual, coloque a moela com o molho, as lâminas de alho e a cebolete no azeite como acabamento.

