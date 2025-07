Participante do MasterChef compartilha nas redes receita tropical com camarões e chutney de manga

Enquanto segue na disputa pelo prêmio do MasterChef Brasil 2025, onde ficou conhecida pelo carisma e por receitas como o clássico peito de frango ao molho, que a levou ao mezanino, e pelo pastel crocante que garantiu a vitória do time laranja em uma prova em grupo, a designer náutica e cozinheira amadora Naiara Bogo, que soma quase 15 mil seguidores no Instagram, também compartilha suas criações nas redes sociais. Uma das combinações que publicou recentemente no TikTok, e ultrapassou 100 mil visualizações, une frutos do mar e sabores tropicais em uma receita elegante e vibrante: camarões com chutney (molho agridoce) de manga e arroz negro.

Versátil, o prato pode ser apreciado em qualquer época do ano, inclusive no inverno, graças ao contraste de sabores e ao perfil aromático envolvente. Confira os ingredientes e o passo a passo completo para fazer em casa:

Ingredientes

1 ½ xícara de arroz negro

15 camarões grandes

1 manga madura

2 cebolas roxas

2 dentes de alho

½ pimenta dedo-de-moça

Vinho branco

Azeite, sal, limão pepper e açúcar a gosto

Ramos de alecrim

Modo de preparo

Arroz negro: refogue meia cebola roxa picada e um dente de alho picado com um fio de azeite. Adicione o arroz negro e refogue por alguns minutos. Acrescente meia xícara de vinho branco e deixe evaporar. Junte dois ramos de alecrim e cubra com água (cerca de dois dedos acima do arroz). Cozinhe até que o arroz esteja al dente, ajustando o sal e adicionando mais água se necessário.

Chutney de manga: refogue ½ cebola roxa picada em azeite até amolecer bem. Acrescente a manga cortada em cubos pequenos e a pimenta dedo-de-moça picada. Cozinhe rapidamente, adicione um pouco de vinho branco e reduza bem. Finalize com uma colher de chá de açúcar e uma pitada de sal, deixando cozinhar em fogo baixo por cerca de 10 minutos.

Camarões: tempere os camarões com sal, pimenta e limão pepper. Refogue ½ cebola roxa em azeite e grelhe os camarões por aproximadamente 1 minuto e meio de cada lado. Para uma apresentação elegante, espete-os em palitos para mantê-los em pé durante o preparo.

Apresentação

Os camarões podem ser servidos em pé, grelhados no ponto ideal, ao lado do arroz negro al dente e do chutney de manga agridoce com toque levemente picante.

