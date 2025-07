Pavê de sorvete, uma sobremesa irresistível para adoçar qualquer ocasião

Com camadas de Wafer de Chocolate Estrela e sorvete cremoso, o Pavê de Sorvete é a escolha ideal para quem quer surpreender com uma sobremesa prática, deliciosa e cheia de charme.

Fácil de montar, essa receita é perfeita para adoçar o final do almoço em família. A combinação do crocante do Wafer, a cremosidade do sorvete e a cobertura de chocolate cria uma experiência de sabores e texturas que conquista à primeira colherada.

Confira o passo a passo:

Ingredientes:

Farofa:

½ xícara (chá) de leite em pó

½ xícara (chá) de castanha de caju picadinha

½ xícara (chá) de açúcar

Pavê:

2 embalagens de Wafer Chocolate Estrela

½ litro de sorvete de morango

Cobertura:

½ tablete de chocolate Meio Amargo (90 g) picado

1 embalagem de creme de leite (200 g)

Preparo:

Tempo de preparo: 40 minutos.

Misture bem todos os ingredientes da farofa. Reserve.

Em uma forma refratária (pequena) cubra o fundo e as laterais com os biscoitos Wafer Chocolate Estrela

Cubra os biscoitos com uma camada de sorvete.

Polvilhe com a farofa reservada.

Coloque outra camada de biscoito e cubra com sorvete.

Por fim, polvilhe novamente a farofa reservada.

Para a cobertura:

Em uma panela (pequena) dissolva o chocolate em banho-maria. Espere amornar e junte o creme de leite, misturando bem. Cubra o pavê.

Leve ao congelador ou freezer.

Retire um pouco antes de servir.

Sirva com a farofa restante.

