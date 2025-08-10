Veja horóscopo deste domingo (10) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

João Bidu detalha como será o dia para estes signos
O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo deste domingo (10) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.
Domingo agitado com a Lua Cheia causando conflito! Cuidado com as palavras para evitar desentendimentos, incluindo com o parceiro. Fique alerta à sua saúde e controle seus gastos para evitar estresse. Apesar disso, o clima deve melhorar mais tarde. Respire e não pire!
Cor: AMARELO
Palpite: 53, 32, 33
Use este domingo para controlar as finanças e evitar gastos desnecessários. Tenha jogo de cintura com amizades e relacionamentos amorosos. O dia pode começar com perrengues, mas a sintonia deve voltar! Fique atento: um crush do seu círculo de amigos pode surgir.
Cor: AZUL-ROYAL
Palpite: 20, 07, 61
Seja cauteloso pela manhã evitando conflitos, mas não se preocupe, o clima ficará mais tranquilo à tarde. Lembre-se: tolerância e jogo de cintura são suas melhores ferramentas. Mantenha a calma e aproveite o dia!
Cor: AMARELO
Palpite: 48, 30, 36
Novos horizontes, mas cautela nas primeiras horas para evitar frustrações. Mantenha a calma, pensando bem antes de decidir. Após o almoço, o astral promete surpresas deliciosas em passeios e viagens. No amor, uma alma gêmea pode estar mais perto do que imagina!
Cor: DOURADO
Palpite: 30, 28, 46
