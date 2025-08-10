DGABC
Domingo, 10 de Agosto de 2025

Horóscopo Titulo Horóscopo II

Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião deste domingo (10)

João Bidu detalha como será o dia para estes signos

João Bidu
10/08/2025 | 06:00
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC
O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo deste domingo (10) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Cautela com finanças e amizades, para evitar estresses. No entanto, a tarde os astros prometem uma virada positiva, ajudando a superar desafios! Na vida amorosa, prepare-se para a paixão e uma potente conexão com seu par. 

Cor: LARANJA

Palpite: 03, 01, 30

Cultive paciência e tolerância nas relações. Navegue pelas ondas da paixão, superando pequenas brigas e aprofundando conexões. Um novo amor pode dar um passo à frente. Mantenha a calma e aproveite o crescimento emocional!

Cor: MAGENTA

Palpite: 48, 12, 36

Hoje é dia de cuidado e equilíbrio, tanto físico quanto emocional. Não deixe as preocupações matinais tirarem sua paz. Respire fundo, vá com calma e espante o negativo. Sua energia aumentará ao longo do dia, melhorando suas relações. Há espaços para ajustes no romance, mas nada que seu jeitinho diplomático não resolva!

Cor: GOIABA

Palpite: 28, 37, 39

Domingo é dia de diversão! Você estará encantadora e pronta para atrair novos amores. Mas atenção, é recomendado cautela com as finanças. Aproveite o dia após o almoço para desfrutar de tudo o que o dia oferecer sem preocupações. 

Cor: VERDE-CLARO

Palpite: 16, 02, 61


