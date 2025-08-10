Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião deste domingo (10)

João Bidu detalha como será o dia para estes signos
O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo deste domingo (10) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.
Cautela com finanças e amizades, para evitar estresses. No entanto, a tarde os astros prometem uma virada positiva, ajudando a superar desafios! Na vida amorosa, prepare-se para a paixão e uma potente conexão com seu par.
Cor: LARANJA
Palpite: 03, 01, 30
Cultive paciência e tolerância nas relações. Navegue pelas ondas da paixão, superando pequenas brigas e aprofundando conexões. Um novo amor pode dar um passo à frente. Mantenha a calma e aproveite o crescimento emocional!
Cor: MAGENTA
Palpite: 48, 12, 36
Hoje é dia de cuidado e equilíbrio, tanto físico quanto emocional. Não deixe as preocupações matinais tirarem sua paz. Respire fundo, vá com calma e espante o negativo. Sua energia aumentará ao longo do dia, melhorando suas relações. Há espaços para ajustes no romance, mas nada que seu jeitinho diplomático não resolva!
Cor: GOIABA
Palpite: 28, 37, 39
Domingo é dia de diversão! Você estará encantadora e pronta para atrair novos amores. Mas atenção, é recomendado cautela com as finanças. Aproveite o dia após o almoço para desfrutar de tudo o que o dia oferecer sem preocupações.
Cor: VERDE-CLARO
Palpite: 16, 02, 61
