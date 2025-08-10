Signos: veja horóscopo deste domingo (10) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

João Bidu detalha como será o dia para estes signos
O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo deste domingo (10) e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.
Hoje, comece o dia com calma e paciência para evitar desentendimentos com entes queridos. Controle suas reações e seja flexível com as diferenças. A tarde trará uma energia mais tranquila, favorecendo a união. Na vida amorosa, a possibilidade de reencontro com um antigo amor pede reflexão cuidadosa.
Cor: VERDE
Palpite: 32, 15, 31
Hoje você está mais sociável e comunicativo, mas cuidado com possíveis tretas na parte da manhã. Discrição será seu mantra! O clima fica mais tranquilo após o almoço, favorecendo contatos e relacionamentos. E para os solteiros, uma paixão fulminante pode estar a caminho! Mantenha a calma e aproveite o dia.
Cor: AZUL-CLARO
Palpite: 08, 32, 05
Cuide do seu coração e bolso hoje! Diminua o ritmo e não deixe a ansiedade dominar. Além disos, adapte os planos de diversão ao seu orçamento e use a criatividade. Evite atritos no amor, a maré deve se acalmar ao longo do dia. A vida pode ser mais leve!
Cor: CREME
Palpite: 50, 51, 14
Hoje, prepare-se para boas vibrações em todos os setores da sua vida. Seus talentos e encantos estarão em alta, prometendo muita alegria e diversão. Fique atento às primeiras horas da manhã quando possíveis conflitos podem surgir. Seu charme e sedução estão em destaque no amor. Mantenha a flexibilidade e compreensão, o dia promete paz e harmonia.
Cor: PRETO
Palpite: 51, 42, 33
