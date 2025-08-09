Veja horóscopo deste sábado (9) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

João Bidu detalha como será o dia para estes signos
O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo deste dia x de x de x e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.
Sábado começa com a Lua Cheia agitando tudo! O dia perfeito para ampliar seus contatos, desenvolver criatividade no trabalho e se conectar com a família. Aproveite para negociar e melhorar seu lado material. Quem sabe não rola um match com o crush também? Apreoveite!
Cor: BEGE
Palpite: 60, 32, 59
Hoje é dia de prosperidade financeira, Capricorniano! A lua Cheia impulsiona seus interesses materiais, tornando um ótimo dia para prosperar e encher os bolsos. Resolva pendências, zere dívidas e coloque as finanças em ordem. No amor, mantenha uma boa relação, mas cuidado com o ciúmes!
Cor: AZUL-MARINHO
Palpite: 24, 26, 06
Se prepare para um sábado perfeito! A Lua te favorece, destacando suas qualidades e trazendo vitórias profissionais, financeiras e pessoais. No amor, espere harmonia com seu parceiro ou a chegada de novos interesses românticos. Seu charme estará irresistível!
Cor: BRANCO
Palpite: 59, 08, 60
Energia não vai faltar hoje! Sua intuição será sua melhor aliada, especialmente no trabalho. Sucessos virão de esforços concentrados, longe dos holofotes. Um romance poderoso pode estar surgindo, aproveite os momentos íntimos. Hoje valorize a privacidade e o amor. Sinta a vibração!
Cor: AMARELO-OURO
Palpite: 01, 21, 55
