DGABC
DGABC

Sábado, 9 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Horóscopo Titulo Horóscopo III

Veja horóscopo deste sábado (9) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

João Bidu detalha como será o dia para estes signos

João Bidu
09/08/2025 | 07:00
Compartilhar notícia
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo deste dia x de x de x e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Sábado começa com a Lua Cheia agitando tudo! O dia perfeito para ampliar seus contatos, desenvolver criatividade no trabalho e se conectar com a família. Aproveite para negociar e melhorar seu lado material. Quem sabe não rola um match com o crush também? Apreoveite!

Cor: BEGE

Palpite: 60, 32, 59

Hoje é dia de prosperidade financeira, Capricorniano! A lua Cheia impulsiona seus interesses materiais, tornando um ótimo dia para prosperar e encher os bolsos. Resolva pendências, zere dívidas e coloque as finanças em ordem. No amor, mantenha uma boa relação, mas cuidado com o ciúmes!

Cor: AZUL-MARINHO

Palpite: 24, 26, 06

LEIA TAMBÉM:

Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer deste sábado (9)

Signos: veja horóscopo deste sábado (9) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Se prepare para um sábado perfeito! A Lua te favorece, destacando suas qualidades e trazendo vitórias profissionais, financeiras e pessoais. No amor, espere harmonia com seu parceiro ou a chegada de novos interesses românticos. Seu charme estará irresistível!

Cor: BRANCO

Palpite: 59, 08, 60

Energia não vai faltar hoje! Sua intuição será sua melhor aliada, especialmente no trabalho. Sucessos virão de esforços concentrados, longe dos holofotes. Um romance poderoso pode estar surgindo, aproveite os momentos íntimos. Hoje valorize a privacidade e o amor. Sinta a vibração!

Cor: AMARELO-OURO

Palpite: 01, 21, 55


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.