João Bidu detalha como será o dia para estes signos
O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo deste dia x de x de x para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.
Hoje é dia de arrasar! Ótimo para formar alianças e acordos bem-sucedidos, profissional ou pessoal. Boas notícias sobre trabalho e consolidação nos relacionamentos. O amor está no ar para quem quer definir um namoro ou já está em um relacionamento.
Cor: MARROM
Palpite: 53, 44, 26
Seu sábado promete ser produtivo e lucrativo! Encare o trabalho com criatividade e empenho, grandes recompensas estão a caminho. As relações podem ficar em segundo plano, mas mostre seu amor e dedicação no final do dia.
Cor: BRANCO
Palpite: 29, 09, 02
LEIA TAMBÉM:
Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer deste sábado (9)
Signos: veja horóscopo deste sábado (9) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião
Lua Cheia ilumina seu dia, Libra! Agarre-se à sorte e ao sucesso em trabalho e apostas. Seus talentos brilharão e o cenário está pronto para você conquistar o que deseja. Prepare-se para derrames de paixão e grandes alegrias no amor, seus encantos estão irresistíveis. Aproveite o fluxo!
Cor: VERMELHO
Palpite: 19, 30, 10
Hoje é seu dia, cristalzinho! A Lua traz boas notícias reforcando os laços familiares e energias positivas para seu lar. Oportunidades de emprego podem surgir de onde menos espera. Na saúde, vitalidade em alta. No amor, um clima de cumplicidade e seu status pode mudar, então fique atento!
Cor: AMARELO
Palpite: 39, 46, 19
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.