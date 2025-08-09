Signos: veja horóscopo deste sábado (9) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo deste dia x de x de x para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Hoje é dia de arrasar! Ótimo para formar alianças e acordos bem-sucedidos, profissional ou pessoal. Boas notícias sobre trabalho e consolidação nos relacionamentos. O amor está no ar para quem quer definir um namoro ou já está em um relacionamento.

Cor: MARROM

Palpite: 53, 44, 26

Seu sábado promete ser produtivo e lucrativo! Encare o trabalho com criatividade e empenho, grandes recompensas estão a caminho. As relações podem ficar em segundo plano, mas mostre seu amor e dedicação no final do dia.

Cor: BRANCO

Palpite: 29, 09, 02

Lua Cheia ilumina seu dia, Libra! Agarre-se à sorte e ao sucesso em trabalho e apostas. Seus talentos brilharão e o cenário está pronto para você conquistar o que deseja. Prepare-se para derrames de paixão e grandes alegrias no amor, seus encantos estão irresistíveis. Aproveite o fluxo!

Cor: VERMELHO

Palpite: 19, 30, 10

Hoje é seu dia, cristalzinho! A Lua traz boas notícias reforcando os laços familiares e energias positivas para seu lar. Oportunidades de emprego podem surgir de onde menos espera. Na saúde, vitalidade em alta. No amor, um clima de cumplicidade e seu status pode mudar, então fique atento!

Cor: AMARELO

Palpite: 39, 46, 19