Sábado, 9 de Agosto de 2025

Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer deste sábado (9)

João Bidu detalha como será o dia para estes signos

João Bidu
09/08/2025 | 06:40
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC
O que os astros reservam para você neste dia x de x de x? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

A Lua Cheia traz um impulso a seus sonhos hoje, arianjo! Seu dia será recheado de iniciativa e criatividade - lembre-se que você não está sozinho nas conquistas. O ambiente de trabalho favorece a colaboração. No amor, um conhecido pode se tornar algo mais. Inspire-se na camaradagem e cooperação!

Cor: CINZA

Palpite: 18, 02, 45

A Lua Cheia favorece seu progresso hoje! Mostre seu potencial no trabalho, suas ações podem trazer reconhecimento e lucros. Sua popularidade está em alta, então aproveite para impressionar aquela pessoa especial com seu encanto natural. Acredite em você.

Cor: PRETO

Palpite: 41, 50, 31

Dia perfeito para realizar mudanças e investir nos seus sonhos. Novas atividades trazem sucesso e lucro. Prepare-se para muitos convites para sair e se divertir com os amigos. Quem sabe você não conhece o crush dos seus sonhos?

Cor: ROSA

Palpite: 38, 47, 09

Sua intuição dá o tom! Use-a nas finanças para lucrar mais, apostando em iniciativas ousadas. Controle seus gastos e evite parcelamentos longos. No amor, seu magnetismo se intensifica, tornando as conquistas físicas irresistíveis. 

Cor: VIOLETA

Palpite: 51, 24, 17


