Quinta-Feira, 7 de Agosto de 2025

Nacional Titulo Dezenas da sorte

Confira os números sorteados no concurso 2.898 da Mega-Sena

Sorteio promete prêmio de mais de R$ 9 milhões

Do Diário do Grande ABC
07/08/2025 | 20:48
FOTO: Reprodução/EBC
FOTO: Reprodução/EBC


A Mega-Sena realizou na noite desta quinta-feira (7) o sorteio do concurso 2.898, que oferece o prêmio de cerca de R$ 9 milhões.

Os números sorteados no Espaço Loterias Caixa, na Avenida Paulista, na Capital, foram:  14 – 23 – 30 – 32 – 38 – 48.

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem três vezes por semana, de terça e quinta-feira, além do sábado.  O próximo sorteio, do concurso 2.899, será sábado (9), às 20h. 

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal, em todo o país, ou pela internet.

