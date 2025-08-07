DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 7 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Nacional Titulo Prêmio milionário

Caixa sorteia números da Quina 6.794; prêmio é de R$ 3 milhões

Confira as dezenas do último concurso

Do Diário do Grande ABC
07/08/2025 | 20:38
Compartilhar notícia
FOTO: Reprodução/EBC
FOTO: Reprodução/EBC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Caixa divulgou o resultado do concurso 6794 da Quina nesta quinta-feira (7). As dezenas buscam o novo sortudo a receber o prêmio estimado em R$ 3 milhões.


Os números sorteados no Espaço da Sorte foram 24 - 71 - 30 - 01 - 62.


O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.


O próximo sorteio, da Quina 6795, é nesta sexta-feira (8), a partir das 20h. 


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.