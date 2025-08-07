Caixa sorteia números da Quina 6.794; prêmio é de R$ 3 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 6794 da Quina nesta quinta-feira (7). As dezenas buscam o novo sortudo a receber o prêmio estimado em R$ 3 milhões.





Os números sorteados no Espaço da Sorte foram 24 - 71 - 30 - 01 - 62.





O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.





O próximo sorteio, da Quina 6795, é nesta sexta-feira (8), a partir das 20h.