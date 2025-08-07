Confira os números do concurso 3463 da Lotofácil

A Caixa divulgou o resultado do concurso 3.463 da Lotofácil, durante transmissão ao vivo nesta quinta-feira (7).

Entre as quinze bolas sorteadas, o apostador deve acertar de 11 a 15 números, segundo as regras do jogo.

As dezenas sorteadas no Espaço da Sorte foram 01-02-04-06-07-08-11-14-15-16-17-18-19-21-22.

O próximo sorteio, do concurso 3.464 da Lotofácil, será sexta-feira (8), a partir das 20h.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal ou aplicativo da Loterias Caixa. Para apostar, é preciso ter mais de 18 anos.

São 25 números disponíveis e os apostadores podem fazer jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta custa R$ 3.

Os sorteios ocorrem de segunda-feira a sábado, sempre às 20h (horário de Brasília). São válidas apostas feitas até as 19h da data do sorteio.