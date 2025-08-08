DGABC
Horóscopo Titulo Horóscopo III

Signos: veja horóscopo desta sexta-feira (8) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

João Bidu detalha como será o dia para estes signos

João Bidu
Para o Diário do Grande ABC
08/08/2025 | 06:01
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo desta sexta-feira (8) e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Início de dia tenso, mas respire fundo e se controle, pois o clima melhorará à tarde! Receba a energia positiva de Marte e Urano, com novidades animadoras no romance. Para os solteiros, um novo amor pode estar a caminho. 

Cor: GOIABA

Palpite: 01, 28, 55

Sextou! Inicie o dia com cautela nas finanças, mas espere por melhorias. Oportunidades podem surgir com pessoas próximas que apoiam suas ambições. Prepara-se para um reencontro que agitará seu coração e intensificará a cumplicidade no romance. 

Cor: PRATA

Palpite: 11, 02, 27

LEIA TAMBÉM:

Veja horóscopo desta sexta-feira (8) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta sexta-feira (8)

O dia pode começar de maneira desafiadora para os aquarianos, então reserve paciência e evite conflitos. Mas fique tranquilo, à tarde o céu clareia, trazendo risos e alegria na companhia de pessoas queridas e até surpresas positivas no amor para os solteiros. Mantenha a calma e aproveite!

Cor: PINK

Palpite: 51, 59, 04

Inicie o dia com calma para evitar estresse, esteja resiliente aos imprevistos. Foque no trabalho e saúde, mantendo sua privacidade. À medida que o dia avança, as coisas melhoram. No amor, reforce a confiança e o diálogo, mas cuidado com atrações proibidas! Mantenha a paz.

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 54, 18, 47


