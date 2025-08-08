DGABC
Sexta-Feira, 8 de Agosto de 2025

Veja horóscopo desta sexta-feira (8) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

João Bidu detalha como será o dia para estes signos

João Bidu
Para o Diário do Grande ABC
08/08/2025 | 05:40
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo desta sexta-feira (8) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Inicie o dia com cautela e realismo. Irritações matinais podem ocorrer, mas Paciência é a chave! Após o almoço, você se sentirá mais seguro e fluirá melhor em seus contatos. Esteja aberto a encontros e paixões intensas inesperadas. Fique na sintonia do amor!

Cor: LARANJA

Palpite: 03, 37, 57

Começar o dia pode ser um desafio hoje, mas lembre-se, suas escolhas e atitudes ditam o rumo. Evite confrontos e mantenha a diplomacia para um ambiente favorável. À tarde, boas notícias sobre finanças podem surgir. No amor, confie na firmeza do MOZÃO.

Cor: AMARELO

Palpite: 25, 52, 18

LEIA TAMBÉM:

Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta sexta-feira (8)

Signos: veja horóscopo desta sexta-feira (8) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Seja diplomático em suas conversas para evitar confusões. O barco pode balançar pela manhã, mas à tarde toma rumo com planos decolando. Diversão amorosa é garantida. Prepare-se para surpresas incríveis e paixão intensa. 

Cor: LILÁS

Palpite: 49, 22, 41

Desafios financeiros exigem sua atenção, mas não se preocupe, a tarde traz apoio familiar e resolução de pendências. Mantenha seus planos em segredo para o sucesso, inclusive no amor. Evite exposição excessiva e curta a proteção na união. 

Cor: VIOLETA

Palpite: 05, 59, 22


Comentários

