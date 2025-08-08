Veja horóscopo desta sexta-feira (8) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

João Bidu detalha como será o dia para estes signos
O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo desta sexta-feira (8) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.
Inicie o dia com cautela e realismo. Irritações matinais podem ocorrer, mas Paciência é a chave! Após o almoço, você se sentirá mais seguro e fluirá melhor em seus contatos. Esteja aberto a encontros e paixões intensas inesperadas. Fique na sintonia do amor!
Cor: LARANJA
Palpite: 03, 37, 57
Começar o dia pode ser um desafio hoje, mas lembre-se, suas escolhas e atitudes ditam o rumo. Evite confrontos e mantenha a diplomacia para um ambiente favorável. À tarde, boas notícias sobre finanças podem surgir. No amor, confie na firmeza do MOZÃO.
Cor: AMARELO
Palpite: 25, 52, 18
Seja diplomático em suas conversas para evitar confusões. O barco pode balançar pela manhã, mas à tarde toma rumo com planos decolando. Diversão amorosa é garantida. Prepare-se para surpresas incríveis e paixão intensa.
Cor: LILÁS
Palpite: 49, 22, 41
Desafios financeiros exigem sua atenção, mas não se preocupe, a tarde traz apoio familiar e resolução de pendências. Mantenha seus planos em segredo para o sucesso, inclusive no amor. Evite exposição excessiva e curta a proteção na união.
Cor: VIOLETA
Palpite: 05, 59, 22
