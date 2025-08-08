DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 8 de Agosto de 2025

Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta sexta-feira (8)

João Bidu detalha como será o dia para estes signos

João Bidu
Para o Diário do Grande ABC
08/08/2025 | 05:50
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC


O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo desta sexta-feira (8) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Inicie o dia com leveza e tolerância para evitar conflitos. As manhãs podem ser instáveis em todas as áreas da vida, mas a tarde promete harmonia e proteção nas relações. Seus planos e contatos serão favorecidos. 

Cor: CINZA

Palpite: 24, 17, 33

Procure evitar mal-entendidos matinais. Sua energia aumentará após o almoço, melhorando seu desempenho no trabalho e possivelmente abrindo caminhos para uma promoção! No amor, prepare-se para um dia de altos e baixos. 

Cor: MAGENTA

Palpite: 25, 10, 54

Hoje a Lua aconselha cautela nas ações, especialmente pela manhã. Durante o trabalho, evite distrações.. Contudo, no período da tarde, o céu estará muito favorável. ; a sua estrela vai brilhar,  trazendo sorte, novidades e paixões fervilhantes. Mantenha suas expectativas realistas para aproveitar ao máximo!

Cor: VERMELHO

Palpite: 34, 10, 43

Inicie sua sexta-feira com diplomacia para evitar atritos, especialmente em casa. Seja prudente ao tratar de negócios imobiliários e contratos pela manhã. À tarde, as coisas fluem melhor, perfeito para resolver pendências. Cuidado com desencontros amorosos. Mantenha a paz, evite conflitos e curta seu dia!

Cor: AZUL

Palpite: 45, 48, 12


