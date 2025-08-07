Veja horóscopo desta quinta-feira (7) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

João Bidu detalha como será o dia para estes signos
O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo nesta quinta-feira (7) e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.
Hoje, com a Lua entrando em Aquário, prepare-se para prosperidade financeira e estabilidade no trabalho, Sagitário! Expresse sua determinação e foco para atrair oportunidades. Sua produtividade será apreciada! À noite, deixe sua comunicação e simpatia brilharem. A paixão pode surpreender em conversas descontraídas.
Cor: AZUL
Palpite: 20, 25, 02
Hoje é um dia repleto de clareza e sucesso! Aproveite para mostrar seu potencial e conquistar vitórias em todos os aspectos da vida. A noite traz foco para segurança material e emocional, com ventos favoráveis para garantir a estabilidade, até mesmo no amor. Arrase!
Cor: LILÁS
Palpite: 25, 11, 34
Dia leve e produtivo! Resolva assuntos pessoais e mantenha um ritmo tranquilo no trabalho para evitar estresse. À noite a energia sobe, seu carisma brilha e surpresas no amor podem aparecer. Namoro à vista!
Cor: DOURADO
Palpite: 10, 55, 57
Hoje, seus ideiais recebem incentivo e você está determinado a alcançar seus objetivos. Aproveite as oportunidades e ajuda de amigos leais para ir longe! À noite, o clima muda, então fique atento e cauteloso na vida amorosa e nas paqueras. Quintou, piscianjo!
Cor: PRETO
Palpite: 51, 17, 24
