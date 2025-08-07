DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 7 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Horóscopo Titulo Horóscopo

Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer desta quinta-feira (7)

João Bidu detalha como será o dia para estes signos

João Bidu
07/08/2025 | 05:50
Compartilhar notícia
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O que os astros reservam para você nesta quinta-feira (7)? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Aproveite a quinta-feira para brilhar no trabalho e conquistar seus objetivos. Seu profissionalismo será notado e valorizado. A noite traz energia positiva para suas amizades e contatinhos. Prepare-se para  desfrutar de um romance fortificado.

Cor: ROSA

Palpite: 22, 51, 40

Hoje é um dia de sucesso onde nada atrapalhará seus planos! Novas experiências em estudos, empregos e viagens trarão alegrias e a noite promete contatos fervilhantes.. Bom entrosamento com o seu amor. 

Cor: VERDE-CLARO

Palpite: 43, 16, 02

LEIA TAMBÉM:

Signos: veja horóscopo desta quinta-feira (7) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Veja horóscopo desta quinta-feira (7) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Hoje é o seu dia de sorte! Livre dos obstáculos, você terá grandes oportunidades financeiras e a sabedoria para se dar bem. À noite, a relação amorosa será repleta de novidades encantadoras. Solteiros, preparem-se para conhecer alguém especial!

Cor: MAGENTA

Palpite: 27, 36, 03

Destaque-se hoje alavancando a harmonia nas suas relações pessoais e de trabalho! Valorize os colegas e participe de acordos coletivos: os astros apontam sucesso. À noite, deixe seu lado sedutor aflorar e aprecie a intimidade com o seu amor!

Cor: AZUL-TURQUESA

Palpite: 05, 41, 22


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.