DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 7 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Horóscopo Titulo Horóscopo II

Signos: veja horóscopo desta quinta-feira (7) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

João Bidu detalha como será o dia para estes signos

João Bidu
07/08/2025 | 06:05
Compartilhar notícia
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo nesta quinta-feira (7) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Hoje é dia de dedicação total ao trabalho! Persistência e disciplina serão suas chaves para o sucesso e benéfico para o seu bolso. Sua vitalidade e saúde estarão em alta. No amor, aproveite as energias positivas. 

Cor: BRANCO

Palpite: 25, 11, 07

O dia será favorável a oportunidades profissionais, com sua criatividade no topo. Sucesso, dinheiro e amor são as promessas do dia. Aproveite sua sedução para conquistar o crush. Prontos para um dia cheio de sorte?

Cor: ROXO

Palpite: 09, 39, 30

LEIA TAMBÉM:

Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer desta quinta-feira (7)

Veja horóscopo desta quinta-feira (7) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Vibrações positivas estão no ar hoje! Com ótimos momentos em família e alta produtividade no trabalho, você vai se orgulhar dos seus resultados. À noite o brilho libriano irradia. Espere pelo prazer e leveza no amor. Foca no sucesso e aproveite as boas energias!

Cor: CEREJA

Palpite: 54, 52, 19

Hoje é o seu dia, Escorpião! Com inteligência e determinação, você se destacará no trabalho ou nos estudos, especialmente se lidar com o público. Aproveite para negociar compras e vendas. À noite, desfrute de harmonia familiar. E no amor, deixe a timidez para trás.

Cor: CINZA

Palpite: 40, 50, 05


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.