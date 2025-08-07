Signos: veja horóscopo desta quinta-feira (7) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo nesta quinta-feira (7) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Hoje é dia de dedicação total ao trabalho! Persistência e disciplina serão suas chaves para o sucesso e benéfico para o seu bolso. Sua vitalidade e saúde estarão em alta. No amor, aproveite as energias positivas.

Cor: BRANCO

Palpite: 25, 11, 07

O dia será favorável a oportunidades profissionais, com sua criatividade no topo. Sucesso, dinheiro e amor são as promessas do dia. Aproveite sua sedução para conquistar o crush. Prontos para um dia cheio de sorte?

Cor: ROXO

Palpite: 09, 39, 30

Vibrações positivas estão no ar hoje! Com ótimos momentos em família e alta produtividade no trabalho, você vai se orgulhar dos seus resultados. À noite o brilho libriano irradia. Espere pelo prazer e leveza no amor. Foca no sucesso e aproveite as boas energias!

Cor: CEREJA

Palpite: 54, 52, 19

Hoje é o seu dia, Escorpião! Com inteligência e determinação, você se destacará no trabalho ou nos estudos, especialmente se lidar com o público. Aproveite para negociar compras e vendas. À noite, desfrute de harmonia familiar. E no amor, deixe a timidez para trás.

Cor: CINZA

Palpite: 40, 50, 05