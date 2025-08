Auricchio se passa por prefeito de São Caetano em rede social

Mesmo fora do cargo desde 31 de dezembro de 2024, o ex-prefeito de São Caetano José Auricchio Jr. (PSD) segue utilizando suas redes sociais como se ainda estivesse à frente da administração municipal. O pessedista tem feito publicações enaltecendo obras iniciadas em sua gestão, mas entregues pelo atual prefeito, Tite Campanella (PL), sem fazer referência ao liberal.

Auricchio usa inaugurações do sucessor para se autopromover, exaltando ser responsável direto pelos projetos. As publicações ignoram o fato de que algumas obras, como a do Complexo Educacional, Esportivo e Cultural do bairro Mauá, foram ‘inauguradas’ inconclusas na gestão passada.

Na segunda-feira (4), após Tite Campanella ter entregue Emei (Escola Municipal Ensino Infantil) Carmela Galati e Emef (Escola Municipal Ensino Fundamental) Santina Lorenzini Auricchio, que integram o complexo, Auricchio postou vídeo comemorando.

“Hoje São Caetano celebra a entrega do Complexo Educacional do bairro Mauá. É gratificante ver um projeto que iniciamos em 2022, como referência, seguir inspirando novos passos para a nossa cidade. Na nossa gestão, avançamos com a universalização do ensino em tempo integral e tantas outras políticas públicas que colocaram a educação no centro das prioridades”, afirmou o ex-prefeito.

Ocorre que Auricchio ‘inaugurou’, em 21 de dezembro de 2024, as instituições de ensino sem que cozinhas e refeitórios estivessem instalados e com obras em execução, como por exemplo, a instalação de esquadrias para fixação das janelas. Inclusive, a entrega de obras não concluídas pelo pessebista foi alvo de questionamentos na Câmara. O vereador Edison Parra (Podemos) chegou a protocolar pedido de Comissão Especial para apurar inaugurações feitas ao fim do mandato.

Outra obra utilizada por Auricchio foi a do Terminal Rodoviário Nicolau Delic, entregue por Tite Campanella em 16 de julho. No dia seguinte, o ex-prefeito fez um vídeo no local parabenizando “a todos os envolvidos por tornarem realidade uma obra iniciada com planejamento e compromisso” por sua gestão.

O ex-prefeito também tem usado serviços implementados em seu governo em vídeos autopromocionais. O caso mais recente e que chama atenção é o da telemedicina. No começo de junho, Auricchio usou decisão do Conselho Federal de Educação, que tornou a tecnologia matéria obrigatória nos cursos de Medicina, para destacar que o serviço “faz parte da rotina de São Caetano, que foi a pioneira nesse modelo e segue como referência”.

Entretanto, em entrevista ao Diário, a atual secretária de Saúde, Adriana Berringer, afirmou que o contrato para o serviço foi descontinuado, tendo em vista que era uma “telemedicina invertida”. Segundo a secretária, o paciente precisava ir até o Atende Fácil Saúde, para utilizar o computador e ser atendido por um médico que estava em outro local. Ou seja, o munícipe não tinha nenhum ganho com o serviço.

Procurados Auricchio afirmou que não ia se manifestar e a Prefeitura não retornou até o fechamento da edição.

