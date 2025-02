Auricchio ‘entrega’ série de projetos inconclusos

O Pronto Cardio não foi o único projeto inaugurado pelo então prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), que deixou o poder em 31 de dezembro, sem que as obras estivessem concluídas, conforme mostrou o Diário no domingo. O procedimento foi repetido ao menos em outras três oportunidades, em duas escolas e uma UBS (Unidade Básica de Saúde). O atual governo, sob o comando de Tite Campanella (PL), confirmou as informações.

As falhas e irregularidades no planejamento e execução do pronto-socorro cardiológico foram reproduzidas no Centro Educacional, Esportivo e Cultural do Bairro Mauá. Na área de 11 mil metros quadrados há duas escolas municipais instaladas, a Santina L. Auricchio, de ensino fundamental, e Carmela Galati, infantil. O complexo, com capacidade para atender 600 alunos, não possui cozinhas e refeitórios. Com as instalações incompletas, há obras ainda em execução, a exemplo da instalação de esquadrias para fixação das janelas.

Em abril de 2023, na assinatura da ordem de serviço, Auricchio afirmou que a licitação para o Centro era a “maior já feita” para equipamento educacional na história da cidade. “Quase R$ 80 milhões previstos em investimentos nos três prédios”, citou. Para entregar o complexo dentro do cronograma firmado de 18 meses, Auricchio entregou o complexo com obras inacabadas.

Em postagem de 20 de dezembro em rede social, Auricchio convidou os seguidores para a “inauguração” das escolas no dia seguinte. “Venham conhecer mais esse moderno equipamento da Educação de São Caetano”, escreveu o então prefeito.

O mesmo procedimento foi empregado por Auricchio na entrega da UBS-Escola Helena Franco Munhoz, instalada no campus Centro da USCS (Universidade Municipal de São Caetano). Inaugurada por Auricchio em solenidade realizada em 23 de dezembro, ao custo de R$ 6,2 milhões para os cofres públicos, a unidade segue com as portas fechadas.

Projeções da gestão Auricchio citavam que a Unidade Básica de Saúde atenderia até 6.000 pacientes por mês. A UBS é fruto de parceria entre a Prefeitura e USCS, uma autarquia municipal. No caso desse equipamento, não há AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) válido. O documento é obrigatório e atesta a segurança das instalações para enfrentar incêndios, por exemplo.

‘DESRESPEITO’

O vereador Edison Parra (Podemos), que fazia oposição a Auricchio, criticou o que chamou de “falsas entregas” promovidas pelo então prefeito. “Demonstrando total desrespeito com a população”, declarou o parlamentar, que, no início da semana, visitou as instalações das escolas e constatou a falta de “equipamentos sanitários”, entre outros problemas.

Procurada, a Prefeitura de São Caetano confirmou a ausência de estudantes no Centro Educacional. “Está em fase de finalização a obra da cozinha e do refeitório, por isso, não foi possível o início das aulas no local”, detalhou a atual administração, em nota encaminhada ao Diário. O ano letivo na cidade começou no dia 10.

Sobre a UBS-Escola, o Paço esclareceu que as obras foram concluídas, mas que “aguarda o AVCB e a habilitação no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), junto ao Ministério da Saúde.”

A USCS, via assessoria de imprensa, garantiu ter “concluído a obra” e “aguarda o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros” e a “habilitação no CNES”. Segundo informou, com a emissão dos documentos, “a Prefeitura poderá iniciar a estruturação da UBS para atendimento”.

Ex-prefeito: UBS poderia estar funcionando