Signos: veja horóscopo desta terça-feira (5) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Comece o dia cuidando de seus interesses, pois há uma virada esperada após o almoço. Seja cauteloso com finanças e não se deixe enganar pelo custo-benefício das coisas. No trabalho, evitar distrações é chave. No amor, atenção às possíveis emoções fortes de ciúmes. Mantenha foco e equilíbrio.

Cor: LARANJA

Palpite: 46, 01, 10

Prepare-se para um agito após um início tranquilo de dia! Com a Lua em Capricórnio, sua energia e carisma estão elevadas, mas cuidado com palpiteiros e tensões familiares. No trabalho, pratique a diplomacia e no amor, esteja atento à mágoas antigas. Mantenha a positividade!

Cor: AZUL

Palpite: 03, 30, 45

Aproveite a energia matinal para socializar e formar alianças benéficas na vida pessoal e no trabalho. Vá com calma após o almoço e evite riscos financeiros. O clima astral pede discrição sobre assuntos íntimos. Mantenha-se positivo para evitar estresse e complicações.

Cor: VERDE-ESMERALDA

Palpite: 32, 31, 42

Inicie a terça-feira focado na carreira! Acelere e cumpra responsabilidades antes do almoço para evitar aborrecimentos após. Cuidado com as finanças e não se envolva em negócios incertos. Demonstre diplomacia no amor para manter a harmonia. Mantenha-se atento e cauteloso.

Cor: GOIABA

Palpite: 12, 28, 55