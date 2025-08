Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta terça-feira (5)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Hoje a sorte está a seu favor, principalmente na parte financeira e amorosa. A paciência será sua melhor aliada, mostre empatia e compreensão para aumentar a sorte. Mantenha o foco na saúde e rotina equilibrada.

Cor: CINZA

Palpite: 09, 29, 11

Alguns contratempos podem surgir, então seja cauteloso com finanças e negociações. Cuidado também com as aparências no amor.

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 53, 05, 23

Librianos, comecem o dia otimistas e agilizem seus projetos! Apesar dos desafios na tarde, mantenham a diplomacia e resolvam mal-entendidos rapidamente. No amor, deixem o passado para trás e vivam o momento. Um dia de altos e baixos, mas com oportunidades de crescimento.

Cor: AZUL-MARINHO

Palpite: 44, 33, 17

Comece o dia indo atrás de seus interesses, a manhã é propícia para o lucro! A tarde pede cautela, controle suas reações para evitar conflitos. No amor, escolha as palavras com cuidado. Equilíbrio é fundamental hoje!

Cor: VERDE

Palpite: 53, 42, 15