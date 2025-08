Veja horóscopo desta terça-feira (5) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

A manhã começa suave com prováveis boas notícias, mas desafios no trabalho podem se acumular após o almoço. Mantenha a calma e a tolerância para evitar conflitos. No amor, talvez seja hora de suavizar as arestas. Cuide de sua saúde com mais atenção. Vamos transformar desafios em oportunidades!

Cor: AMARELO

Palpite: 05, 50, 41

Tempo de mudança se aproxima! Adapte-se com calma e talento para evitar confusões. As finanças podem oscilar e alguns desafios surgirão, então use sua natureza prudente para permanecer no controle. No amor, seja cauteloso com novos contatos. Foco, calma e prudência são suas palavras-chave hoje!

Cor: PRETO

Palpite: 49, 31, 32

Comece o dia com energia positiva e aproveite o apoio dos amigos. À tarde, adapte-se às mudanças e aja com cautela nos planos. Mantenha as expectativas realistas, desconfie dos falsos amigos e gerencie seus recursos de forma firme.

Cor: VIOLETA

Palpite: 30, 09, 48

As estrelas favorecem os compromissos e metas no trabalho. Cuidado com rivalidades na parte da tarde e evite levar problemas do trabalho pra casa. O romance flui melhor à noite, então, espere para conversar com seu crush!

Cor: LILÁS

Palpite: 11, 34, 25