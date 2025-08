Catalá celebra sequência invicta do São Bernardo FC na Série C

Com a vitória por 2 a 0 sobre a Tombense, no último fim de semana, o São Bernardo FC chegou a sete rodadas sem perder na Série C do Campeonato Brasileiro. Para o técnico Ricardo Catalá, o bom momento é fruto do esforço coletivo e não deve ser creditado a apenas alguns nomes.

“Nosso elenco é espetacular, no compromisso com a instituição e com o objetivo da temporada. É um orgulho poder ser treinador desses jogadores, aprender com eles a cada dia. Conseguimos criar um grupo com uma identidade especial”, afirma Catalá.

O Tigre tem a chance de ampliar a série positiva nas próximas rodadas. Após vencer o lanterna da competição, a equipe encara uma sequência contra adversários que lutam contra o rebaixamento. No domingo, enfrenta o Retrô–PE (17º), fora de casa, e depois recebe o Figueirense (15º), no Estádio 1º de Maio.

A campanha aurinegra começou com oscilações, mas o time se firmou no G-8 e neste momento ocupa a quinta colocação, com 26 pontos, a quatro rodadas do fim da primeira fase.

“Passar por isso neste momento, em que se caminha para uma definição, ter essa energia em nosso ambiente faz toda a diferença. Estou feliz e orgulhoso com tudo que os profissionais, funcionários, e principalmente os jogadores estão fazendo”, finaliza Catalá.

