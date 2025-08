Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer desta segunda-feira (4)

O que os astros reservam para você nesta segunda-feira (4)? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Segunda-feira cheia de estímulos para inciar novos projetos! Mudanças positivas estão chegando e afetarão positivamente trabalho, finanças e vida pessoal. Esteja pronto para um encontro inesperado com sua alma gêmea. Astral incrível para os relacionamentos.

Cor: VIOLETA

Palpite: 40, 32, 58

Comece a semana próspero financeiramente, com oportunidades para resolver questões importantes e negociações vantajosas. No âmbito profissional, concentre-se nos detalhes para um resultado excelente. Prepare-se para um clima intenso de amor e sedução!

Cor: ROXO

Palpite: 03, 21, 36

Inicie a semana apostando em suas habilidades para firmar parcerias e atender expectativas! Com cooperação e suas ideias criativas, concretize seus planos e avance profissionalmente. Para os apaixonados, um clima perfeito te espera com o seu xodó.

Cor: AZUL-MARINHO

Palpite: 51, 17, 15

É hora de brilhar no trabalho e surpreender com resultados. Espere elogios e uma possível recompensa financeira. Equilibre os esforços profissionais com a atenção aos amores. Quem está solteiro, uma paquera conhecida pode aparecer.

Cor: VERDE

Palpite: 22, 42, 14