Veja horóscopo desta segunda-feira (4) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo nesta segunda-feira (4) e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Segunda é dia de brilhar, Sagitário! Com Lua em seu signo, expectativas realizadas e ótimas notícias estão no ar. Oportunidades promissoras de trabalho e lucro se aproximam. Além disso, sua simpatia está em alta e um novo amor pode estar na pista. Arrase e aproveite o dia!

Cor: AZUL

Palpite: 34, 16, 02

Concentre-se hoje, capricorniano! Sua paciência e intuição serão recompensadas com bons lucros. As atividades complexas no trabalho serão realizadas com facilidade. Na vida amorosa, não tenha medo de mostrar seu interesse, a paixão está no ar!

Cor: BEGE

Palpite: 59, 08, 51

LEIA TAMBÉM:



Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer desta segunda-feira (4)



Signos: veja horóscopo desta segunda-feira (4) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião



Semana começa com energia verde para conquistas, especialmente se unir forças. Liderança e cooperação estão no ar! Fique de olho em notícias otimistas sobre dinheiro e parentes. O amor está animado; você pode até encontrar seu crush ideal ou desfrutar de conexão com seu parceiro!

Cor: AZUL-ESVERDEADO

Palpite: 23, 50, 58

Hoje a Lua favorece sua produtividade e metas profissionais. Aproveite a manhã para impulsionar seu trabalho e prepare-se para conquistas importantes, podendo até vislumbrar promoções ou aumentos. Na vida social, seu carisma está em alta, promovendo paqueras movimentadas. Não tenha medo de se aproximar do crush!

Cor: BRANCO

Palpite: 05, 32, 08