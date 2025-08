Signos: veja horóscopo desta segunda-feira (4) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo nesta segunda-feira (4) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

A segunda-feira favorece teus interesses e traz grande sorte nos negócios financeiros. Sucesso garantido no trabalho. Na vida amorosa, satisfação total!

Cor: PRETO

Palpite: 18, 19, 25

Inicie a semana com tranquilidade e ouça seus instintos! A determinação será seu trunfo. Bom momento pra resolver pendências familiares. Sucesso espera no trabalho, principalmente em atividades concentradas. No amor, invista na cumplicidade!

Cor: MARROM

Palpite: 24, 33, 51

Segunda harmoniosa para Libra, com as estrelas favorecendo e contagíando a todos com sua energia criativa e liderança. É um excelente dia para novos cursos, trabalhar em equipe e estreitar relações. Na paquera, prepare-se para declarações! Sintonia impecável com o amor.

Cor: ROSA

Palpite: 34, 61, 20

Comece a semana com sorte e prosperidade! As vibrações cósmicas prometem uma segunda-feira financeiramente promissora, prepare-se para acordar cedo e garantir o que é seu. A competência brilha, trazendo estabilidade e confiança. Solteiros, preparem-se; é um ótimo dia para uma definição amorosa!

Cor: AMARELO

Palpite: 10, 01, 19