Veja horóscopo desta sexta-feira (1º) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo desta sexta-feira (1º) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Agosto começa com tensões, então pegue leve e evite estresse. Movimente-se com cautela, principalmente com dinheiro, e evite conflitos desnecessários. A tarde promete melhoras quando a Lua sorri para Júpiter.Nos assuntos do coração,altos e baixos.

Cor: Azul.

Palpites: 48, 57, 30.

Evite provocações e conflitos na família e nos relacionamentos. O clima melhora à tarde, ideal para resolver mal-entendidos com diplomacia. No amor, reforce laços com diálogo e confiança e, se estiver solteiro, realce seus encantos.

Cor: Vermelho.

Palpites: 43, 36, 16.

LEIA TAMBÉM:

Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta sexta-feira (1º)



Signos: veja horóscopo de sexta-feira (1º) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



Faça a sexta-feira valer a pena ao administrar suas finanças e deveres profissionais com prudência.. No amor, certifique-se de não confundir amizade com paixão - mantenha a sintonia no seu relacionamento.

Cor: Lilás.

Palpites: 20, 11, 61.

Sextou e com cautela! Rivalidades podem surgir, mas mantenha o equilíbrio. Separe vida pessoal e profissional, deixe as preocupações de fora! Após o almoço, o universo trará boas surpresas para o coração. Cuidado pela manhã, confie em você e se aproxime do crush.

Cor: Violeta.

Palpites: 50, 04, 58.