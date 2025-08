Signos: veja horóscopo de sexta-feira (1º) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo desta sexta-feira (1º) e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Enfrente a sexta-feira com sabedoria, Sagitário! Modere suas energias na manhã, estabeleça limites e priorize seu bem-estar. Notícias positivas sobre finanças podem chegar à tarde! No amor, intensidade está a caminho. Mas cuidado, conheça bem o crush antes de se envolver. Com o parceiro, a intimidade brilhará.

Cor: VERDE-CLARO

Palpite: 43, 07, 02

Inicie o mês com planos, mas com os pés no chão. Seja independente, cuidadoso com as finanças e prudente em negociações. O astral melhora à tarde: hora de se livrar do que não serve e fortalecer conexões. Para solteiros, boas novas podem surgir; para comprometidos, as diferenças podem pesar.

Cor: BRANCO

Palpite: 43, 25, 07

Sextou, mas tenha jogo de cintura hoje! Desafios nas relações pessoais e profissionais podem aparecer. Adote a diplomacia, e ser resiliente é a chave. Trabalho ganha fôlego após o almoço e a tarde promete ser produtiva, mas atenção ao campo amoroso para evitar chateações.

Cor: ROXO

Palpite: 48, 39, 45

Comece o novo mês com calma e controle do orçamento para evitar sair da zona de conforto. Foque em atividades de rotina e cuidados com a saúde. Planos de viagem ou atividades diferentes podem dar certo. Atenção com altos e baixos na paixão, mesmo com seu charme irresistível!

Cor: AZUL-ESVERDEADO

Palpite: 22, 13, 58