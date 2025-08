Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta sexta-feira (1º)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo desta sexta-feira (1º) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Prepara-se para um dia agitado, minha consagrada! Exigências podem surgir tanto em casa quanto no trabalho. A manhã pode parecer lenta, mas mantenha o foco e você conseguirá recuperar o tempo. Planos de viagem podem enfrentar imprevistos, tenha calma! Na paixão, cuidado com fofocas.

Cor: AMARELO

Palpite: 35, 08, 23

Inicie seu dia com paciência e tolerância, pois desafios podem aparecer. Seja gentil nas críticas e se esforce para se relacionar melhor com os outros. Cuide dos seus assuntos materiais e amizades com atenção extra. No amor, navegue pelas ondas com jogo de cintura e carinho extra.

Cor: MAGENTA

Palpite: 45, 48, 12

Sextou, mas ande com cautela: trombadas astrais à vista! Evite conflitos, mantenha um olho nas finanças e se dedique ao trabalho. À tarde, conquistas materiais e profissionais estão ao seu alcance. Cuidado com instabilidades no amor, contatinhos podem decepcionar.

Cor: PRETO

Palpite: 54, 27, 10

Inicie agosto com calma para evitar altos e baixos, mantenha a rotina e não inove demais. Exercite a tolerância e empatia no trabalho, evite conflitos com os superiores. A tarde promete ser mais leve! O amor começa irregular, mas pode trazer prazerosas surpresas.

Cor: AZUL-ROYAL

Palpite: 38, 34, 25