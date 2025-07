São Paulo x Athletico-PR: confira onde assistir e possíveis times

São Paulo e Athletico-PR se encaram no último dia de confrontos válidos pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A partida acontece às 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira (31). Definido por sorteio, o Tricolor abre o duelo jogando em casa, no MorumBis, e a partida terá transmissão do serviço Amazon Prime Video.

O São Paulo anima o torcedor e mostra boa evolução com a troca no comando técnico de Luis Zubeldía por Hernán Crespo no comando do elenco. A equipe vem de três vitórias seguidas, contra Fluminense, Juventude e Corinthians pelo Brasileirão.

A equipe entrou diretamente na terceira fase da Copa do Brasil, e ainda sob comando do antigo treinador, eliminou o Náutico com duas vitórias por 2 a 1, com escalações alternativas em relação aos jogadores que eram considerados titulares na época.

Pelo lado do Athletico a fase não é boa na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Furação não vence há quatro rodadas no torneio, com duas derrotas e dois empates no intervalo. A campanha decepciona o torcedor, com o clube ocupando atualmente a 11ª colocação, com 25 pontos em 19 jogos disputados, a cinco pontos do G-4.

Pela Copa do Brasil, o time paranaense joga desde a primeira fase, passando por Pouso Alegre-MG (2 a 0), Guarany de Bagé-RS (3 a 1) e Brusque-SC (0 a 0 e 1 a 0).

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quinta-feira, 31 de julho, às 19h30 (de Brasília).

- Local: Estádio do MorumBis, em São Paulo.

- Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming).

Prováveis escalações:

São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino , Cédric Soares (Maik), Bobadilla (Pablo,Maia), Alisson, Marcos Antônio (Rodriguinho) e Wendell; Luciano (Ferreira) e André Silva.

Técnico: Hernán Crespo

Athletico-PR: Santos; Kauã Moraes, Belezi, Habraão, Léo e Fernando (João Cruz); Felipinho, Patrick (Giuliano) e Zapelli; Mendoza e Viveros (Alan Kardec).

Técnico: Odair Hellmann.

