Signos: veja horóscopo desta quinta-feira (31) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo desta quinta-feira (31) e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Hoje é dia de novidades, com Vênus prometendo mudanças e oportunidades, especialmente à tarde! Assuntos de finanças e bens podem se desenrolar facilmente. Mantenha-as em sigilo para evitar pressões. As relações pessoais ficarão mais intensas e a intimidade na paixão, mais quente. Evite mal-entendidos à noite.

Cor: VERDE-ESMERALDA

Palpite: 42, 14, 33

O último dia do mês promete estímulos em seus contatos e relações e um lado mais sensível em você. Aproveite para se destacar no trabalho, especialmente em atividades em grupo. Mas cuidado com os gastos para evitar problemas financeiros.

Cor: AMARELO

Palpite: 46, 16, 19

Julho termina com saldo positivo e conquistas surpreendentes para Aquário, principalmente na carreira. Seja destaque com suas ideias criativas, especialmente à tarde. Cuide do corpo e aparência - seus encantos brilharão! As paqueras estão animadas, química com colega pode surgir. Mas, à noite, controle as reações e evite mal-entendidos.

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 02, 36, 54

Julho chega ao fim com notícias maravilindas e hoje quem tira a sorte grande é você, meu cristalzinho! Vênus desembarca em seu paraíso na primeira hora da madrugada, anunciando um período perfeito sem defeitos em todos os aspectos. Ao longo do dia, seu jeitinho vai ficar ainda mais encantador do que já é, suas qualidades vão brilhar no trabalho e o dindim virá para o seu bolso. Para melhorar, a Lua também muda de signo e sorri para Vênus à tarde, blindando de vez o seu astral.

Cor: ROSA

Palpite: 52, 25, 16