Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta quinta-feira (31)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo desta quinta-feira (31) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Fique de antena ligada para as ótimas oportunidades de hoje. A inteligência e energia mental estão em alta pela manhã, perfeitas para trabalhos ágeis. À tarde, assuntos financeiros, domésticos e familiares ganham impulso graças à sua intuição poderosa. A vida amorosa está protegida, mas antigos ressentimentos podem surgir à noite - seja gentil com o seu amor.

Cor: MAGENTA

Palpite: 27, 30, 09

Julho termina cheio de grandes novidades e alegrias para você! Com Vênus iluminando seus sonhos, prepare-se para a realização de objetivos e um influxo de prosperidade. Proteção financeira, novas amizades florescentes e um amor desejado podem surgir. Sua comunicação está poderosa, trazendo sucesso no trabalho.

Cor: ROXO

Palpite: 18, 39, 21

LEIA TAMBÉM:

Veja horóscopo desta quinta-feira (31) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer



Signos: veja horóscopo desta quinta-feira (31) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



Este é o momento de brilhar, libriano! Vênus promete vitórias e glórias enquanto realça seus talentos. É hora de impressionar os chefes e usar suas habilidades criativas na busca pelo sucesso. Possíveis bônus ou melhorias salariais estão a caminho.

Cor: CINZA

Palpite: 47, 29, 38

Com Vênus brilhando em Câncer, prepare-se para um horizonte próspero, leve e abençoado. Espere novidades no trabalho, estímulos nos estudos e surpresas amorosas. A Lua em seu signo garante sucesso em suas iniciativas. Porém, cuide das picuinhas familiares à noite e seja paciente com seus queridos.

Cor: MARROM

Palpite: 53, 15, 17